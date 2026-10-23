CCOO exige en Castellón el reconocimiento del personal de Salud Pública y un refuerzo de plantilla

Comisiones Obreras (CCOO) en Sanidad de Castellón se ha concentrado a las 13.00 horas a las puertas de Salud Pública para reclamar mejoras laborales y un refuerzo de los recursos humanos y materiales.

La portavoz sindical, Virginia Sales, ha exigido la publicación urgente del Decreto de Condiciones Especiales de Trabajo, que regula las condiciones laborales del colectivo. Además, ha reclamado que las plantillas se ajusten a las necesidades reales de la población para evitar la infradotación de personal.

"Hay profesionales que no es necesario que estén de forma presencial", ha señalado Sales para defender la implantación del teletrabajo, que, según ha explicado, favorecería la conciliación y la prevención de riesgos laborales. CCOO también reclama un protocolo de prevención y actuación frente a las agresiones.

CCOO denuncia la falta de reconocimiento

Sales ha criticado que estos profesionales quedan excluidos de la paga extraordinaria de productividad y considera que su trabajo está infravalorado.

"La labor de los profesionales de Salud Pública es muy importante porque hacen prevención de muchas cosas", ha destacado, al recordar sus funciones en seguridad alimentaria, controles en mataderos y campañas preventivas frente al cáncer de colon y el virus del papiloma humano.

La portavoz también ha puesto en valor el trabajo realizado durante la pandemia: "Fueron los profesionales que trabajaron horas incansablemente para que todo saliera".

"Son los profesionales necesarios, imprescindibles para que el sistema sanitario funcione como corresponde", ha concluido Sales, que reclama un mayor reconocimiento para el colectivo y los recursos necesarios para desarrollar su labor.