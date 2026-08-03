Los cazadores de la Plana Baixa reponen agua y alimento para la fauna tras el incendio de la Vall d'Uixó

Los clubes de caza de Nules-La Vilavella y Betxí han puesto en marcha distintas actuaciones para ayudar a la fauna silvestre afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó, una vez estabilizado el fuego y siempre bajo la coordinación y autorización de las administraciones competentes. Los voluntarios han repuesto agua en los bebederos de sus cotos y distribuido alimento en diferentes puntos estratégicos para favorecer la supervivencia de los animales que lograron escapar de las llamas.

En Nules-La Vilavella, las labores se han desarrollado en coordinación con Protección Civil y el Ayuntamiento, mientras que en Betxí cerca de cuarenta integrantes del club de cazadores participaron en el dispositivo. Estas actuaciones se han llevado a cabo utilizando las infraestructuras que las sociedades de caza mantienen durante todo el año como parte de la gestión y conservación del medio natural. La iniciativa da continuidad a la realizada hace apenas unas semanas tras el incendio de Soneja y Azuébar, donde se distribuyeron 250 kilos de alimento y 400 litros de agua para la fauna.

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ha agradecido la implicación de los clubes y ha destacado que estas acciones evidencian el compromiso del colectivo con la conservación del entorno. Su presidenta, Lorena Martínez, ha subrayado que el trabajo de los cazadores continúa cuando el incendio deja de ocupar titulares, garantizando que la fauna recupere cuanto antes el acceso a agua y alimento. En la misma línea, el delegado provincial en Castellón, Alberto Catalá, ha defendido una gestión activa del monte durante todo el año y ha reclamado que los cazadores sean una pieza clave en la prevención de incendios forestales en colaboración con las administraciones.