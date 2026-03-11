Castellón rinde homenaje a Na Violant d’Hongria en uno de los actos más simbólicos de la Magdalena

Castellón ha celebrado el XLI homenaje a Na Violant d’Hongria, uno de los actos más representativos de las Fiestas de la Magdalena y estrechamente ligado a los orígenes históricos de la ciudad. La ceremonia, que forma parte de los más de 200 actos oficiales del programa festivo, ha reunido a autoridades y público para recordar la figura de la esposa del rey Jaime I, vinculada a la fundación de la ciudad. Este año, además, el homenaje ha tenido un significado especial al coincidir con el 75 aniversario de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, el secretario autonómico de Justicia, José Luis Font Barona, la Reina de las Fiestas, Clara Sanz, junto a su corte de honor, así como miembros del equipo de gobierno municipal. Carrasco ha señalado que esta celebración “nos conecta con el pasado y nos recuerda de dónde venimos”, al tiempo que pone en valor la figura de Na Violant como símbolo de identidad, tradición y del papel de la mujer en la historia y en las fiestas de la ciudad.

La comitiva de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, encabezada por la figura de Na Violant —encarnada este año por Victoria Arcos Vicente—, ha desfilado desde la estatua de Jaime I hasta la plaza dedicada a la reina. Allí se ha celebrado el homenaje solemne, que ha incluido la ofrenda de una corona de laurel, la lectura de poemas y la tradicional invocación a los patronos de la ciudad, pronunciada por Na Violant y respondida por el público con el grito de “Fadrell!”. Este acto rememora el privilegio de traslado concedido en 1251 por Jaime I, que permitió el descenso de la población desde el Castell Vell hasta la Plana y marcó el origen de la actual ciudad de Castellón.