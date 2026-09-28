Castellón reutiliza los restos de poda de la ciudad para mejorar el suelo del Parque Ribalta

El Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha comenzado a reutilizar los restos de poda de los árboles de la ciudad como cobertura natural del suelo en el Parque Ribalta. La actuación, con cargo al contrato de mantenimiento, se ha iniciado en una superficie de 672 metros cuadrados junto al obelisco y continuará de forma progresiva durante el próximo año, a medida que se genere nuevo material vegetal. Según el consistorio, el triturado permite conservar la humedad del suelo, reducir la aparición de malas hierbas, proteger el terreno y aportar materia orgánica al descomponerse.

El consistorio castellonense también ha completado la limpieza integral y el pintado del estanque del Ribalta, unos trabajos que se realizaron por fases para proteger a los peces. Una vez finalizadas las actuaciones, se volvió a llenar el estanque y se restableció la comunicación entre las dos zonas.

Por otra parte, el gobierno municipal prevé destinar antes de finalizar el año 200.000 euros para mejorar el mobiliario urbano del parque y replantar las especies afectadas por el calor. Además, el presupuesto de 2027 incorporará una partida específica para desarrollar un Plan de Recuperación Vegetal en el Ribalta. El consistorio también prevé licitar a finales de este año las obras de remodelación de La Pérgola, después de que en julio se aprobara en pleno la modificación del Plan General que permite su reconversión en un centro polifuncional.