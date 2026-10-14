Castellón reúne a 60 establecimientos en la 17ª Ruta de Tapas, que arranca este jueves con un fin solidario

Castellón vuelve a apostar por la gastronomía con la 17ª edición de la Ruta de Tapas Sabores Castellón, que se celebrará del 15 de octubre al 7 de noviembre con la participación de 60 establecimientos hosteleros. La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha presentado este miércoles la iniciativa junto al comité organizador, que este año incorpora 20 locales nuevos y refuerza su vertiente solidaria.

La ruta permitirá recorrer la ciudad a través de las propuestas culinarias de los establecimientos participantes, que presentarán dos tapas cada uno. El precio será de 6 euros por tapa con bebida incluida y los locales competirán por el reconocimiento a la Mejor Tapa del Año.

La organización prevé que durante los 24 días de la iniciativa se sirvan más de 90.000 tapas y estima un impacto económico superior a los 1,2 millones de euros para el sector hostelero. Además, calcula que el 23 % de los consumidores serán visitantes procedentes de fuera de Castellón, lo que refuerza el papel de la ruta como atractivo turístico y motor de la economía local.

Una ruta para impulsar la gastronomía local

Durante la presentación, Arantxa Miralles ha destacado la capacidad de esta cita para dinamizar la hostelería y poner en valor el talento de los profesionales del sector.

La concejal ha subrayado que la participación de 60 establecimientos, con un tercio de ellos incorporados por primera vez, demuestra el interés que sigue despertando la iniciativa. El objetivo es acercar la oferta gastronómica de Castellón tanto a los residentes como a quienes visitan la ciudad.

El Máster Sabores Castellón, el 25 de noviembre

La programación tendrá continuidad el miércoles 25 de noviembre con el Máster Sabores Castellón 2026. En este evento, los chefs finalistas elaborarán sus propuestas en directo ante el público y un jurado invitado, que elegirá la Mejor Tapa de Castellón 2026.

La cita reunirá a profesionales de la hostelería, representantes institucionales, medios de comunicación y aficionados a la gastronomía en torno a la creatividad culinaria local.

Pepe Mingol firma la imagen de esta edición

La imagen oficial de la 17ª Ruta de Tapas lleva la firma del artista castellonense Pepe Mingol, autor de la obra Castellón vibra, creada expresamente para esta edición. La pieza transmite el dinamismo y la alegría de compartir mesa y presenta la gastronomía como un espacio de encuentro y convivencia.

Las guías colaborarán con el Banco de Alimentos

La iniciativa mantendrá también su compromiso solidario mediante la colaboración con el Banco de Alimentos de Castellón. Las guías oficiales en formato físico podrán conseguirse en los establecimientos participantes y en las oficinas de Turismo con un donativo de 50 céntimos.

La recaudación se destinará íntegramente a la compra de alimentos para las familias que más lo necesitan en la provincia.

La guía incluirá la ubicación y el teléfono de los 60 establecimientos, así como la descripción de las dos tapas que ofrecerá cada uno. También podrá consultarse en formato digital a través del perfil de Instagram @sabores_castellon.