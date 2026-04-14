MÁS VIGILANCIA A LO PATINETES

Castellón refuerza el control de patinetes eléctricos con un nuevo radar de velocidad

La Policía Local incorpora un segundo dispositivo para detectar excesos de velocidad y posibles manipulaciones en los vehículos de movilidad personal.

Onda Cero Castellón

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Castellón refuerza el control de patinetes eléctricos con un nuevo radar de velocidad
Castellón refuerza el control de patinetes eléctricos con un nuevo radar de velocidad | ondacero.es

La Policía Local de Castellón ha incorporado un segundo dispositivo para el control de velocidad de los patinetes eléctricos, con el objetivo de reforzar la vigilancia y mejorar la seguridad vial en la ciudad. Esta nueva herramienta permitirá ampliar la capacidad operativa de los agentes y realizar controles simultáneos en distintos puntos del término municipal.

El dispositivo permite medir con precisión la velocidad de los vehículos de movilidad personal y detectar posibles manipulaciones que alteren sus prestaciones. De este modo, los agentes pueden comprobar si los patinetes superan los 25 kilómetros por hora, el límite establecido por la normativa, facilitando la identificación de infracciones y la actuación inmediata.

Desde el Ayuntamiento destacan que estos controles se realizan de forma periódica en barrios y zonas estratégicas, tanto por criterios técnicos como por demandas vecinales. Además, recuerdan que Castellón fue una de las primeras ciudades en implantar esta tecnología y que la combinación de normativa, concienciación y medios técnicos es clave para garantizar una movilidad más segura y ordenada.

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