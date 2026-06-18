Castellón, entre las provincias más tensionadas del país: concentra casi el 5% del ‘stock’ de vivienda nueva sin vender en España

La provincia de Castellón vuelve a situarse entre las zonas con mayor peso del excedente de vivienda nueva en España, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana correspondientes al cierre de 2025.

En concreto, Castellón concentra el 4,82% del ‘stock’ nacional de viviendas nuevas sin vender, una de las cifras más elevadas del país, solo por detrás de otras provincias del arco mediterráneo. Además, este volumen supone el 4,85% del total del parque de viviendas de la provincia, lo que refleja una presión significativa sobre el mercado inmobiliario local.

Estos datos se enmarcan en un contexto en el que la Comunitat Valenciana alcanza los 3.332.698 viviendas, con un incremento interanual de 8.846 unidades. A nivel autonómico, el territorio valenciano acumula 62.632 viviendas nuevas sin vender, lo que representa el 1,8% del total del parque.

A nivel nacional, España roza los 27,1 millones de viviendas, con 452.670 viviendas nuevas sin vender, lo que supone cerca de un 6% menos que el año anterior, rompiendo así la tendencia de acumulación de ‘stock’ tras dos años.

La concentración del excedente en provincias como Castellón, junto a otras áreas del litoral mediterráneo, pone de relieve la desigual distribución del mercado de la vivienda en España y las dificultades de absorción de la obra nueva en determinados territorios.