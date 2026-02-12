Castellón se prepara para San Valentín con un 79 % de ocupación hotelera

La celebración del Día de los Enamorados se consolida como una fecha importante en el calendario turístico de la Comunidad Valenciana, y este 14 de febrero, que cae en sábado, los hoteles se preparan como si fuera temporada alta, segun los datos de la patronal Hosbec.

En la provincia de Castellón, la ocupación hotelera alcanza ya el 79 %, mientras que la provincia de Valencia está al 81,3 % y la ciudad de València al 82,4 %. La Costa Blanca, excluyendo Benidorm, supera el 76 %, mientras que Benidorm destaca con un 89,2 % de sus plazas reservadas.

El crecimiento de la demanda también se refleja en las tarifas, que suben respecto a 2025: en Castellón la tarifa media para San Valentín será de 86,6 euros por noche, mientras que en la ciudad de València alcanzará los 141,7 euros.

Los expertos destacan que, aunque la ocupación es ligeramente inferior a años anteriores, factores como la coincidencia con Carnavales, posibles huelgas de transporte y la previsión meteorológica incierta pueden haber influido en esta corrección a la baja.