Castellón se prepara para Escala a Castelló 2026 con una gran batalla naval y 12 embarcaciones históricas

Castellón acogerá del 9 al 13 de abril una nueva edición de Escala a Castelló, que convertirá los muelles de Levante y Costa en un museo vivo dedicado al mar. Tras el éxito de 2025, cuando se superaron los 110.000 visitantes, la novena edición busca consolidarse como una cita imprescindible para los aficionados a la navegación tradicional y el patrimonio marítimo.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles; la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner; y el director del comité organizador, Fernando Viota, han presentado las principales novedades de un evento que aspira a repetir éxito tanto por la calidad de su programación como por la afluencia de público.

Desde su primera edición, el festival ha atraído a cerca de 800.000 visitantes, consolidándose como un referente internacional. Además, este año se enmarca por primera vez en el proyecto de la Vía Mediterránea, que conecta Castellón con ciudades portuarias de Italia y Francia, reforzando su proyección exterior.

Uno de los grandes atractivos será la presencia de al menos 12 embarcaciones históricas e institucionales. Entre las novedades destacan el bergantín danés Phoenix y el italiano Florette, junto a la carabela Vera Cruz y barcos ya conocidos como la Nao Victoria, el Santa María Manuela o el Pascual Flores. También participará el patrullero Peregrino III del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Como principal novedad, el domingo 12 de abril a las 13:00 horas se celebrará una recreación de batalla naval en el puerto, protagonizada por el Phoenix y la goleta Grace, con maniobras y fuego de artillería.

El Grao volverá a ser epicentro de la actividad con propuestas como la Subasta del Peix del Grao, que destinará lo recaudado a ASPROPACE, o el popular bocadillo gigante de sepia de 200 metros, elaborado con 250 kilos de producto local.

La programación incluye además mercado marinero, desfiles, justas, actividades infantiles, actuaciones musicales y un espectáculo pirotécnico. Como novedad, se celebrará un concierto marinero a cargo de la Agrupación Musical Xarançaina.

El evento arrancará el jueves 9 de abril con la llegada de los barcos y se prolongará durante cinco días con una oferta dirigida a todos los públicos, consolidando a Castellón como referente en la navegación histórica y el patrimonio marítimo en el Mediterráneo.