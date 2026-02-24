Castellón se prepara para el eclipse solar total del 12 de agosto con un dispositivo conjunto de administraciones

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado la importancia de la coordinación entre administraciones ante el eclipse solar total que se podrá observar en la provincia el próximo 12 de agosto, un fenómeno que no se veía en España desde hace 120 años.

Barrachina ha participado este martes en una reunión con la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, para planificar los protocolos de observación y comunicación con los municipios, así como los puntos oficiales de seguimiento del eclipse. La fase total en Castellón comenzará a las 20:31 horas y tendrá una duración de 1 minuto y 34 segundos.

El encuentro, en el que también participaron la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, y el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián, abordó la movilidad, la seguridad, la coordinación de emergencias y la comunicación pública. Barrachina subrayó que “es vital que los ayuntamientos y la ciudadanía tengan toda la información necesaria para que la experiencia sea un éxito y estén cubiertas todas las necesidades en cuanto a movilidad, emergencias y servicios públicos”.

Por su parte, Carmen Ortí ha señalado que Castellón se situará “en el centro de la atención nacional e internacional” y ha insistido en la necesidad de garantizar la seguridad y ofrecer una experiencia de calidad a los visitantes.

Entre los acuerdos destacan la creación de un canal ágil con los ayuntamientos para validar los puntos de observación, el diseño de un plan de movilidad y seguridad, la coordinación de la comunicación pública con recomendaciones científicas y la designación de un punto de contacto técnico por cada institución.

La Generalitat y las diputaciones refuerzan así la coordinación institucional para anticiparse a un evento astronómico de gran relevancia científica, social y turística en la Comunitat Valenciana.