Castellón organiza una recogida solidaria para ayudar a los afectados por los terremotos de Venezuela

El Ayuntamiento de Castellón y la Asociación de Venezolanos de Castellón (ASOVECAS) han puesto en marcha una campaña de recogida de alimentos y productos de primera necesidad para ayudar a las personas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela. La iniciativa se desarrollará los días 26 y 27 de junio, de 17:00 a 21:00 horas, en la plaza María Agustina, y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Convivencia Social e Interculturalidad y la Parroquia Sagrada Familia bajo el lema "Tu ayuda lleva esperanza, tu generosidad salva vidas".

La campaña responde a la grave situación provocada por dos seísmos, de magnitud 7,1 y 7,5, que afectaron al estado de Yaracuy y zonas próximas a Caracas, causando importantes daños materiales y la evacuación de miles de personas. Durante los dos días de recogida se podrán donar alimentos no perecederos, agua potable, leche infantil, pañales, productos de higiene personal, medicamentos básicos, material de primeros auxilios, linternas, pilas y artículos de limpieza del hogar.

El concejal de Convivencia Social, Vicent Sales, ha destacado que el Ayuntamiento se suma a la movilización impulsada por la comunidad venezolana, formada por más de 3.000 residentes en Castellón, para canalizar ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas. Por su parte, el presidente de ASOVECAS, Luis Méndez, ha agradecido el respaldo de la ciudadanía castellonense y ha asegurado que esta iniciativa permitirá hacer llegar apoyo a las familias damnificadas "aunque estemos a miles de kilómetros de distancia".