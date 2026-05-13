Castellón oferta 228 plazas en la Escoleta de Vacances de verano con cuatro turnos entre junio y julio

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha presentado este miércoles una nueva edición de la Escoleta de Vacances de verano, que contará este año con 228 plazas repartidas en cuatro turnos entre el 22 de junio y el 31 de julio en distintos colegios de la ciudad.

El portavoz del gobierno municipal y concejal de Educación en funciones, Vicent Sales, ha destacado durante la presentación que este programa “no es un servicio accesorio, sino un servicio de primera necesidad” para muchas familias castellonenses.

“Es un verdadero aliado de centenares de padres y madres de nuestra ciudad”, ha señalado Sales, quien ha subrayado la voluntad del consistorio de “reforzar y mejorar” cada año el contenido de estas escuelas de vacaciones debido a la elevada demanda ciudadana.

Récord de ocupación y primeras inscripciones

El edil ha recordado que la edición del pasado verano registró un récord histórico con 192 plazas ocupadas, lo que supuso más del 84 % de ocupación.

Además, ha avanzado que apenas 24 horas después de abrirse el plazo de inscripción ya se habían registrado más de 30 solicitudes.

“Eso demuestra la utilidad de este tipo de iniciativas para la ciudadanía”, ha afirmado.

“Una de pirates”, temática de este verano

La edición de este año llevará por lema “Una de pirates: el viatge a l’illa dels set secrets”, una propuesta educativa y lúdica en la que los participantes deberán superar retos y actividades guiadas por el personaje de Daniela, la pirata.

Según ha explicado Sales, las actividades estarán orientadas a fomentar valores como “la igualdad, la autoestima, el trabajo en equipo, el respeto al medio ambiente y la convivencia”.

“Desde Educación apostamos por la coeducación, potenciando la igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres”, ha añadido.

Centros, horarios y precios

Las actividades se desarrollarán en los colegios Castalia, Herrero, Antonio Armelles y Sebastián Elcano del Grau.

El horario será de 7.30 a 14.30 horas y el precio establecido es de ocho euros al día.

Los cuatro turnos previstos serán del 22 al 26 de junio, del 30 de junio al 3 de julio, del 6 al 17 de julio y del 20 al 31 de julio.

La empresa IOCUM será la encargada de coordinar las actividades, como ya ocurrió el pasado año.

Plazas adaptadas para alumnado con necesidades especiales

Del total de 228 plazas ofertadas, cada centro contará con 57 plazas distribuidas entre alumnado ordinario, aulas de dos años y plazas específicas para alumnado con necesidades educativas especiales.

“Estas escuelas son una muestra clara del compromiso de este equipo de gobierno con la educación infantil, la sostenibilidad y el bienestar de las familias”, ha señalado Sales.