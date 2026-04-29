Castellón da luz verde al mayor parque de la ciudad con una primera fase de más de 38.000 metros cuadrados

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presentado los detalles de la primera fase de Censal Parc, un proyecto cuyo expediente de ejecución ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local y que supondrá una inversión de cerca de 6,7 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER.

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 10 meses, permitirá transformar un espacio de más de 38.000 metros cuadrados en un gran parque urbano con diferentes usos. “Censal Parc comenzará a ser una realidad antes de finalizar 2026. Es un proyecto transformador, un espacio de encuentro para todos los castellonenses”, ha destacado la alcaldesa.

Carrasco ha explicado que esta primera fase incluirá zonas diferenciadas para distintos públicos, desde un parque infantil hasta un área biosaludable para personas mayores, además de espacios para la práctica deportiva como calistenia. “Queremos fomentar el envejecimiento activo y ofrecer espacios pensados para todas las edades”, ha señalado.

El proyecto también contempla un parque de aventuras para jóvenes, con tirolinas y grandes toboganes, así como amplias zonas de esparcimiento con praderas, pérgolas y áreas de descanso. Entre los elementos más singulares, destaca una gran “naranja” de más de ocho metros de altura que actuará como símbolo del parque. “Es un guiño a nuestra identidad y a nuestras raíces agrícolas”, ha indicado.

Asimismo, el recinto contará con una zona de agua con fuentes y géiseres, áreas de picnic y un quiosco en el entorno de la calle Fernando el Católico. “El agua era uno de los elementos más demandados por la ciudadanía y aporta frescor y valor ambiental al conjunto”, ha añadido la primera edil.

La alcaldesa ha puesto el acento en el carácter participativo del proyecto, recordando que más de 7.000 personas han contribuido con sus propuestas. “Es el parque que los castellonenses han querido. Hemos escuchado para diseñar un espacio de todos y para todos”, ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha destacado que Censal Parc será el parque más grande de la ciudad, superando incluso al Parque del Pinar. “Esta primera fase, con cerca de 40.000 metros cuadrados, ya tendrá una dimensión similar al parque de Rafalafena”, ha explicado.

El edil ha avanzado además que el proyecto completo se desarrollará en tres fases y abarcará un amplio espacio entre la calle Fernando el Católico y la Ronda de Circunvalación. “Será un gran pulmón verde que crecerá progresivamente para dar servicio a toda la ciudad”, ha indicado.

Desde la Oficina de Planificación, su directora Carmen Vilanova ha subrayado el reconocimiento europeo al proyecto, que ha obtenido una valoración del 84%. “La Comisión Europea lo considera excepcionalmente alineado con la nueva Bauhaus Europea, destacando especialmente la participación ciudadana y la recuperación de la esencia agrícola”, ha señalado.

En el diseño también se ha priorizado la sostenibilidad, con arbolado autóctono, amplias zonas de sombra y pavimentos que favorecen la infiltración del agua. “Será un parque accesible, inclusivo y pensado para el bienestar”, ha resumido el arquitecto municipal.

El Ayuntamiento defiende que Censal Parc será mucho más que una zona verde, configurándose como un espacio de convivencia, ocio y salud que aspira a convertirse en uno de los grandes referentes urbanos de Castellón.