Castellón incorpora un asistente robótico para mejorar la rehabilitación de pacientes con discapacidad funcional

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asistido en el Hospital General Universitario de Castellón a una demostración del asistente robótico incorporado al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, una tecnología destinada a mejorar la recuperación funcional de pacientes con diferentes patologías.

Gómez ha definido el dispositivo como «una auténtica innovación en la rehabilitación funcional, en la rehabilitación física» y ha asegurado que supone «una auténtica revolución» que permitirá ofrecer una rehabilitación «de una forma personalizada, activa, dinámica y eficaz».

Según ha explicado el conseller, el asistente podrá utilizarse en pacientes con «distrofias musculares, con ELA, con ictus y con cualquier tipo de patología que pueda producir una discapacidad funcional».

El nuevo equipamiento se incorpora al Hospital General de Castellón y, según ha señalado Gómez, este tipo de asistente estará también disponible para los ciudadanos en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

Una inversión de 725.000 euros en rehabilitación robotizada

El conseller ha cifrado en 264.000 euros la inversión correspondiente a los tres aparatos y ha señalado que, junto con los cerca de 460.000 euros destinados a los dos exoesqueletos pediátricos incorporados a principios de año en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe y en el Hospital Doctor Peset, la inversión alcanza un total de 725.000 euros.

Gómez ha defendido que estas inversiones sitúan a la Comunitat Valenciana «en la cabecera de la innovación en la rehabilitación física, en la medicina rehabilitadora y física».

«Nos encontramos absolutamente satisfechos de poder poner a disposición de los ciudadanos elementos que mejoren su capacidad funcional, que mejoren su comodidad, que mejoren en síntesis su pronóstico», ha afirmado.

Previsión de atender a unos 400 pacientes

El conseller ha explicado que en el Hospital General de Castellón se atienden «alrededor de 55.000 episodios anuales en rehabilitación» y que la previsión es que el nuevo asistente robótico de miembro superior permita atender «alrededor de 400».

Entre las posibilidades que ofrece esta tecnología, Gómez ha destacado la capacidad de realizar tratamientos personalizados y controlar de forma precisa la evolución de los pacientes.

«Por ejemplo, se puede bloquear una de las articulaciones para poder potenciar otra», ha explicado. También ha señalado que permite «un control exhaustivo de la mejoría del paciente» y aumentar «la potencia en lo que son los estímulos para poder rehabilitar los músculos».

El conseller ha concluido defendiendo la apuesta por la tecnología aplicada a la sanidad: «Avances tecnológicos para ponerlos a disposición de los ciudadanos de Castellón, porque queremos que la sanidad en Castellón sea pionera».

Gómez ha añadido que con estas medidas se pretende «olvidar esos ocho años donde la medicina de Castellón fue la última de la cola».