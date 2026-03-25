Castellón inaugura la residencia universitaria Camplus La Fábrica con 183 plazas

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha asistido este miércoles a la inauguración oficial de la residencia de estudiantes Camplus Castellón La Fábrica, que cuenta con 183 plazas y alcanza ya una ocupación del 65%.

En el acto, en el que también ha participado la concejala de Juventud, Ester Giner, se ha destacado que la mayoría de residentes proceden de fuera de la provincia y que cerca de 40 son estudiantes internacionales.

Carrasco ha valorado positivamente estos datos, subrayando que reflejan “la buena acogida del proyecto” y el atractivo de Castellón como ciudad universitaria. “Proyectos como este atraen talento joven, generan empleo y dinamizan la economía local”, ha señalado.

Por su parte, el director de Camplus España, Miguel Alonso, ha indicado que la ciudad reúne “una comunidad universitaria relevante, una necesidad real de alojamiento y capacidad para atraer talento joven”, factores que han motivado la implantación del proyecto.

Un modelo residencial moderno y abierto

La residencia abrió sus puertas en septiembre de 2025 en el edificio de las antiguas oficinas de Marie Claire, tras una remodelación integral. Dispone de habitaciones individuales y compartidas con baño y cocina, además de espacios comunes para el estudio y la convivencia.

El director general de Camplus Italia, Fabrizio Baravelli, ha destacado la experiencia del grupo en el ámbito del alojamiento universitario, con más de 13.000 plazas en Europa. En España, la compañía está presente en varias ciudades y prevé seguir creciendo.

Según el director del centro, David Bordoy, el objetivo es ofrecer “mucho más que una habitación”, creando un entorno cómodo y seguro para estudiantes y sus familias.

La mayoría de los residentes cursan estudios en la Universitat Jaume I, el CEU o GASMA, y participan en actividades culturales y de ocio organizadas por el centro para favorecer la integración.

Revitalización del entorno

La nueva residencia se ubica en el Distrito Oeste, una zona en proceso de mejora urbana, próxima a la estación de ADIF y al intercambiador de transporte. El Ayuntamiento trabaja en la adecuación de una zona verde de 1.000 metros cuadrados y en la ampliación del aparcamiento de la estación hasta alcanzar 500 plazas.

Las previsiones de la compañía sitúan la ocupación en torno al 80% para el próximo curso académico, para el que ya se ha abierto el plazo de solicitud.