Castellón dinamiza el comercio local con actividades especiales por San Valentín

La concejalía de Comercio y Consumo de Castellón ha presentado las iniciativas programadas con motivo de San Valentín, con el objetivo de impulsar las compras en los comercios locales y dinamizar distintas zonas comerciales de la ciudad. La programación combina sorteos en establecimientos y un photocall interactivo en el centro urbano el sábado 14 de febrero, ofreciendo a los ciudadanos motivos para participar en actividades lúdicas y disfrutar de un ambiente festivo.

El concejal responsable del área, Alberto Vidal, explicó que “San Valentín representa una oportunidad para que los ciudadanos descubran y disfruten de la calidad, la cercanía y el trato personalizado de los comercios de Castellón”.

La acción central se desarrollará en la plaza Pescadería, donde se instalará un gran photocall compuesto por tres corazones de diferentes tamaños —de 2,5 m, 2 m y 1,6 m de lado— acompañado de una furgoneta vintage. Los visitantes podrán hacerse fotografías que podrán imprimir en el momento o descargar en sus teléfonos. Vidal destacó que la iniciativa busca atraer a personas de todas las edades, generar tránsito hacia los comercios y reforzar la relación de los ciudadanos con el comercio local.

Paralelamente, la concejalía colabora con las campañas de las asociaciones Espai Comercial y Comerços del Raval. En Comerços del Raval, los clientes que realicen compras en los comercios adheridos pueden depositar su ticket para participar en el sorteo de seis tartas. Por su parte, Espai Comercial organiza el sorteo de dos cenas para dos personas, con boletos depositados en cada establecimiento participante. Estas acciones ya están activas durante la semana, permitiendo que los clientes participen con antelación.

Vidal concluyó destacando la colaboración con las asociaciones comerciales, que permite diseñar campañas adaptadas a cada zona y capaces de generar beneficios tanto para los comerciantes como para la ciudad. Según el concejal, estas iniciativas contribuyen a que Castellón mantenga calles dinámicas y un comercio de proximidad fuerte, diverso y competitivo.