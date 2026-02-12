castellón ciudad

Castellón desbloquea suelo y construirá 19 nuevas viviendas protegidas

La Junta de Gobierno refuerza su compromiso con la ciudadanía y avanza en digitalización del agua y servicios municipales de salud.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Vicent Sales
Vicent Sales | Ayto de Castellón

La Junta de Gobierno Local de Castellón ha aprobado hoy la concesión de licencia urbanística para la construcción de un edificio de 19 viviendas protegidas de nueva construcción en la ciudad.

El proyecto se ubicará en la calle Calíope, esquina con la calle Talía, y contará con cuatro plantas sobre rasante, 19 trasteros, 38 plazas de aparcamiento en sótano y zonas comunes en planta baja.

El portavoz del equipo de Gobierno, Vicent Sales, ha destacado que “seguimos liberando suelo y dando soluciones a la problemática de la vivienda, respondiendo a necesidades reales de la ciudadanía”.

Digitalización del agua

Dentro del proyecto PERTE y el plan SINARGIA 9, se ha aprobado el contrato para el suministro e instalación de analizadores de sulfatos y nitratos, con un importe de 120.603 euros, como parte de la modernización y digitalización de la red de suministro urbano.

Servicio municipal de ambulancias

Se ha adjudicado a Ambulancias CSA el contrato del servicio de asistencia sanitaria municipal, con un presupuesto anual de 300.000 euros y un período de dos años. Este servicio garantiza cobertura en eventos culturales, deportivos, festivos e institucionales en la ciudad.

Recogida de pilas y subvenciones de salud pública

El Ayuntamiento también ha aprobado la adjudicación del servicio de recogida y eliminación de pilas usadas, por 21.417 euros anuales, y la convocatoria de subvenciones en materia de salud pública para 2026, con un presupuesto máximo de 30.000 euros. Cada proyecto podrá recibir hasta 3.000 euros, sin superar el 60 % del coste total.

