Castellón consolida la vacunación frente al VPH con más de 12.500 dosis administradas

En 2025, la provincia de Castellón ha registrado la administración de 12.529 dosis de la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH), dentro del primer año completo de aplicación de la pauta de una sola dosis en la Comunitat Valenciana. Esta estrategia, basada en evidencia científica, busca mejorar la cobertura vacunal y simplificar el calendario de inmunización.

La vacuna frente al VPH se administra a los 12 años, tanto en chicas como en chicos, para garantizar la protección antes de la exposición al virus. Para 2026, la Conselleria de Sanidad ha ampliado la vacunación hasta los 21 años, incluyendo a varones nacidos entre 2005 y 2010, reforzando así la protección de las cohortes que no recibieron la vacuna previamente.

La vacuna constituye una herramienta clave de prevención del cáncer, especialmente del de cuello de útero, y contribuye a reducir el riesgo de otros tumores y de verrugas genitales. El virus se transmite por contacto íntimo y, aunque muchas infecciones se resuelven de manera espontánea, algunas pueden evolucionar hacia lesiones precancerosas si no se previenen.

Con esta medida, Castellón refuerza su compromiso con la salud pública, la equidad y la prevención, dentro de una estrategia integral que incluye también programas de cribado y que se alinea con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para eliminar el cáncer de cuello de útero en las próximas décadas.