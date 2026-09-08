Castellón conmemora sus 775 años con el documento que autorizó su traslado a la Plana

La ciudad de Castellón conmemora este martes su 775 aniversario con la exposición ‘El privilegi d’existir 1251-2026’, una muestra que pone en valor el documento por el que el rey Jaume I autorizó en 1251 el traslado de la villa de Castellón desde su emplazamiento en el Castell Vell hasta la Plana.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido a la exposición, en cuya inauguración la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que el aniversario permite recordar los orígenes de la ciudad.

Ha señalado que el documento, de 13 por 20 centímetros y escrito en latín, convirtió la decisión del traslado en un acto jurídico que podía ser conservado y defendido por las generaciones posteriores.

"Hoy, esa promesa de prosperidad ha vuelto a casa", ha afirmado Carrasco, quien ha subrayado que el pergamino recoge la autorización de Jaume I para cambiar la ubicación de la villa dentro del término del castillo de Castellón y establece determinadas condiciones para sus pobladores.

Ha señalado que la exposición constituye el acto central de la programación preparada por el Ayuntamiento con motivo del 775 aniversario y ha agradecido la colaboración del Archivo Histórico Nacional, dependiente del Ministerio de Cultura, que ha permitido que el documento pueda contemplarse de nuevo en Castellón.

Según ha explicado, el privilegio solo había estado anteriormente en Castellón en una ocasión, en 2001, y ha invitado a los ciudadanos a visitar la muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 8 de noviembre en el edificio Menador.

Un aniversario para mirar al futuro

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha felicitado a los habitantes de Castellón por el aniversario y ha destacado la importancia de conocer el pasado para afrontar el futuro.

Ha considerado que Jaume I fue "un gran visionario" al entender que el cambio de ubicación podía contribuir al desarrollo de la ciudad y ha defendido que la mejor manera de reconocer el esfuerzo de quienes precedieron a las generaciones actuales es "pensar en el interior lo que queremos hacer en el futuro".

El president ha señalado que Castellón es actualmente una ciudad vinculada a la industria y la agricultura, pero también a los servicios, el turismo y el puerto, además de ser una ciudad universitaria.

Ha apostado por seguir trabajando e invirtiendo para ofrecer "un futuro de garantías", especialmente a los jóvenes, con mejores condiciones de vivienda, conectividad e infraestructuras.

Asimismo, ha destacado la colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento en la organización de la exposición y ha felicitado a los equipos de Cultura y Museos que han participado en el proyecto.

Una exposición para conocer la historia

El comisario de la exposición y doctor en Historia, Carles Senso, ha explicado que la muestra pretende contextualizar el documento y mostrar su importancia en la evolución posterior de Castellón.

Ha señalado que el privilegio del traslado abrió "un mundo de posibilidades económicas, urbanísticas, demográficas" y ha destacado la dificultad de encontrar documentos de características similares en otras ciudades.

La exposición se estructura en torno al contexto histórico del documento, su lectura y presentación y la evolución de la ciudad en las décadas y siglos posteriores.

Según el comisario, el objetivo es que la historia "siga siendo útil" para la sociedad actual y contribuya tanto al conocimiento de los orígenes de Castellón como a la reflexión sobre la convivencia y el futuro.

Senso ha definido la muestra no solo como una exposición, sino también como "un debate público" en torno a la historia de la ciudad y a las bases de convivencia para el futuro.