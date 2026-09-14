Castellón celebra la Semana Europea de la Movilidad con actividades educativas y propuestas en los barrios

Castellón celebrará del 16 al 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad con una programación que combina actividades educativas, acciones de sensibilización y propuestas abiertas a la ciudadanía. El Ayuntamiento busca promover una movilidad más sostenible, segura y accesible, con especial atención a los más jóvenes.

Entre las principales iniciativas destaca la inauguración del primer Camino Escolar tematizado de la ciudad, en el CEIP El Pinar del Grao, con un recorrido de cerca de tres kilómetros inspirado en Tirant lo Blanc. También se celebrará la Macrobicicletada Escolar, con la participación de unos 265 alumnos, y se instalarán cinco puntos itinerantes de movilidad sostenible con inspecciones técnicas de bicicletas gratuitas.

La campaña ‘Castelló es mou millor’ acercará información sobre movilidad a diferentes barrios, mientras que la programación incluirá talleres educativos, una Marcha por una Movilidad Sostenible y actividades familiares en Benadressa. La semana concluirá el 22 de septiembre con el Día Europeo Sin Coches, una jornada para poner en valor los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público.