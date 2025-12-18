Castellón celebra el concurso para establecer el orden en el disparo de Mascletaes de Magdalena 2026

Castellón ha celebrado este 17 de diciembre el sorteo público que ha determinado el orden de disparo del XXX Concurso de Mascletaes “Ciutat de Castelló”, incluido en la programación oficial de las fiestas de la Magdalena 2026. El acto, organizado por el Patronato de Fiestas, ha tenido lugar en la sala Museu del Palau de la Festa y ha contado con la presencia de representantes festivos y de las Reinas de las Fiestas, ante los medios de comunicación.

Según el resultado del sorteo, les mascletaes se dispararán del 9 al 15 de marzo de 2026 a cargo de las pirotecnias Turis, Mediterráneo, Pibierzo, Alto Palancia, Global Foc, Tamarit y Hermanos Sirvent, respectivamente. Este calendario se desarrollará tras la mascletà inaugural, que será disparada el primer sábado de fiestas por la pirotecnia ganadora de la edición anterior, completando así una semana de pólvora y tradición en las fiestas fundacionales de la ciudad.