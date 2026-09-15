Castellón alcanza cerca de 200 los puntos de acceso al agua en la ciudad

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha hecho balance hoy del funcionamiento de las nuevas fuentes públicas de agua refrigerada y filtrada instauradas en la ciudad al inicio del periodo estival. En la comparecencia, que ha tenido lugar junto a una de estas fuentes, frente a la Tenencia de Alcaldía del Grau. La primera edila ha estado acompañada por la consejera de Nealis, Elena Llopis, así como el concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sergio Toledo.

Carrasco ha resaltado que "estas fuentes refrigeradas han tenido una acogida excepcional y se consolida como una herramienta clave para combatir las altas temperaturas, fomentar hábitos saludables y reducir de forma drástica el consumo de plásticos de un solo uso en el entorno urbano".

La Alcaldesa también ha querido recalcar que "ha sido un verano muy caluroso, con temperaturas récord en nuestra ciudad, y estas fuentes han servido de alivio diario para los castellonenses mientras paseaban, practicaban deporte o disfrutaban de nuestros espacios públicos".

Ampliación de la red con 10 nuevos puntos

Ante el éxito del servicio y que "todos los castellonenses nos pidieron más fuentes sobre todo en plazas públicas y los lugares más transitados", la alcaldesa ha anunciado "la próxima instalación de 10 nuevas fuentes refrigeradas, con lo que se triplicará la infraestructura actual al pasar de 5 a 15 puntos activos". "El verano todavía no ha acabado y sigue siendo importante facilitar la hidratación de la ciudadanía. Por ello, de la mano de Facsa, extendemos este modelo a más barrios y zonas de gran afluencia", ha avanzado.

Begoña Carrasco ha anunciado que "las nuevas localizaciones serán en: Playa Gurugú; Playa Serradal; Tenencia Oeste (plaza Miquel Soler); plaza Vilanova d'Alcolea con Avenida Valencia; Huerto Sogueros; plaza Illes Columbretes; Avenida del Rey Don Jaime (entorno del IES Francesc Ribalta); Parque Botánica Carmen Albert (Raval Universitari); Estación de Ferrocarril (frente a la parada del TRAM) y Parque de Geólogo Royo".

Cada uno de estos equipamientos cuenta con sistemas avanzados de filtración y refrigeración que ofrecen agua fresca y de máxima calidad. Además, incorporan lámparas de luz ultravioleta encargadas de higienizar y depurar el agua de forma constante, garantizando un suministro totalmente seguro.

Begoña Carrasco también ha resaltado que con este servicio "el Ayuntamiento de Castellón y Facsa, dentro del grupo Nealis, consolidan su apuesta por la sostenibilidad, la salud pública y bienestar la excelencia en los servicios urbanos para los castellonenses".

Más de 26.700 litros de agua dispensados

Así, la alcaldesa también ha destacado la cantidad de agua que las personas usuarias de estas fuentes han podido obtener en los cinco puntos piloto distribuidos por la ciudad hasta el momento como son Planetario, plaza Fadrell, plaza del Mercadillo, avenida Capuchinos y paseo Buenavista. Carrasco ha apuntado que "a través de estos puntos se han registrado un consumo total de más de 26.700 litros de agua. Una cifras demuestran el rotundo éxito de esta apuesta".

Más de 190 puntos de acceso al agua

Con estas nuevas incorporaciones, "la red pública de acceso al agua de Castellón superará los 190 puntos totales, integrando las 168 fuentes convencionales a temperatura ambiente y las 7 plantas de agua desmineralizada", ha dicho Carrasco.

Asimismo los nuevos puntos de agua refrigerada se incorporarán al mapa municipal de oasis climáticos, sumándose a los parques y edificios públicos destinados al refugio térmico de la ciudadanía.

Por su parte, la consejera de Nealis, Elena Llopis, ha agradecido a la ciudadanía "el uso que está haciendo de estas fuentes" y ha resaltado "que el Ayuntamiento de Castellón cuente en este proyecto con Facsa, porque proyectos como este lo que hacen es incentivar nuestro objetivo desde que nacimos, que es poner el agua en el centro y darle valor al agua".