Castellón activa un dispositivo especial de seguridad y sanitario para los cerca de 250 actos navideños

El Ayuntamiento de Castellón ha celebrado este lunes la Junta Local de Seguridad con motivo de las fiestas navideñas para coordinar el dispositivo especial destinado a garantizar la cobertura de los cerca de 250 actos organizados durante estas fechas y reforzar la prevención en materia de seguridad ciudadana, tráfico y controles de alcoholemia.

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y ha contado con la participación de la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, así como representantes municipales y mandos de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y el Servicio de Bomberos.

Carrasco ha señalado que se trata de un operativo integral basado en la colaboración entre instituciones, que articula de manera conjunta efectivos policiales, sanitarios y de emergencias con el objetivo de priorizar la prevención y la seguridad durante las celebraciones navideñas.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha explicado que el dispositivo está diseñado para combinar prevención, control y una atención rápida ante cualquier eventualidad, ante la previsión de una elevada afluencia de personas en las calles.

El plan especial de tráfico y seguridad se desarrollará desde las 14:00 horas del 19 de diciembre hasta las 22:00 horas del 7 de enero, coincidiendo con el periodo comercial de rebajas. Incluirá controles en la zona centro y en los accesos a los aparcamientos, así como cortes puntuales en enclaves como la plaza de la Paz, la plaza del Maestrazgo y la calle Enmedio en momentos de alta intensidad de tráfico.

Además, se habilitarán Puntos de Presencia Policial con agentes a pie en distintas zonas céntricas y se reforzará la vigilancia en áreas de ocio y durante eventos como Vespanoel, la San Silvestre, la Nochevieja, la recepción de los Reyes Magos y la Cabalgata.

La Policía Local se sumará asimismo a la campaña nacional de controles de alcoholemia de la DGT, prevista del 15 al 21 de diciembre, y realizará controles de alcohol y drogas durante fines de semana y festivos.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo sanitario especial que dará cobertura a los actos navideños hasta la Cabalgata de Reyes, con un Vehículo de Intervención Rápida y una unidad de Soporte Vital Básico, que actuarán de manera flexible en las zonas de mayor concentración de público.

Durante la Junta Local de Seguridad también se ha abordado la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad, que regula el uso de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, e introduce nuevas obligaciones en materia de seguridad vial.