Castellón acoge la muestra de productos Parcs Naturals para impulsar el comercio local y sostenible.

La ciudad de Castellón celebrará el próximo sábado 18 de abril una nueva edición de la muestra de productos de la marca Parcs Naturals, una iniciativa impulsada por la Generalitat Valenciana que pone en valor la calidad, sostenibilidad y respeto medioambiental de los productos y servicios vinculados a los parques naturales.

El evento tendrá lugar en la emblemática plaza Huerto Sogueros, en horario de mañana y tarde, y reunirá a un total de 23 empresas procedentes de 14 parques naturales de la Comunitat Valenciana: siete de la provincia de Castellón, cuatro de Valencia y tres de Alicante.

Los asistentes podrán descubrir y adquirir una amplia variedad de productos locales como miel, vino, embutidos, frutos secos, frutas y aceite, todos ellos certificados con el sello Parcs Naturals, creado en 2011 para garantizar prácticas sostenibles y el respeto por el entorno. Además, la muestra contará con empresas dedicadas al turismo sostenible, incluyendo alojamientos, restauración, educación ambiental, interpretación del patrimonio y actividades de turismo activo.

Como parte de la jornada, se dará la bienvenida a seis nuevas empresas que se incorporan a esta marca, que ya suma un total de 137 entidades en toda la Comunitat Valenciana, consolidándose como un referente en la promoción del desarrollo rural sostenible.

El evento también incluirá talleres infantiles gratuitos, con el objetivo de fomentar una feria inclusiva, educativa y orientada a sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de conservar el entorno natural.