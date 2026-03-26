Castellón acoge este fin de semana el VIII Salón del Cómic y el Libro Infantil y Juvenil en la Plaza Mayor

Castellón celebrará del 27 al 29 de marzo una nueva edición del Salón del Cómic y el Libro Infantil y Juvenil en la Plaza Mayor. Se trata de la octava edición de un evento ya consolidado en el calendario de la ciudad, que volverá a reunir animación, literatura y cómic con el objetivo de dinamizar el comercio local.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha destacado que la cita contará con “una programación de primer nivel” y ha subrayado la importancia de seguir impulsando iniciativas culturales accesibles y participativas. “El objetivo es que este evento siga creciendo como un referente cultural y de ocio para toda la ciudad, generando un espacio de encuentro intergeneracional donde el talento creativo, la lectura y el entretenimiento vayan de la mano”, ha señalado.

Uno de los principales atractivos será la presencia continua de personajes de animación, con photocalls y actividades protagonizadas por superhéroes, princesas y guerreras K-Pop. Estas propuestas, especialmente dirigidas al público familiar, permitirán a los más pequeños interactuar con sus personajes favoritos durante todo el fin de semana.

El salón contará además con autores e ilustradores destacados del panorama nacional. Entre ellos, el Premio Nacional de Cómic Miguel Ángel Giner Bou, junto a María Badia, Kiko Sánchez, Pablo R. Roca (Occimorons), Agustín Ferrer Casas o Pedro Cifuentes. Todos ellos participarán en presentaciones, talleres, firmas de ejemplares y encuentros con el público.

Presentación de VIII Salón del Cómic y el Libro Infantil y Juvenil de Castellón | Ayto de Castellón

La programación incluirá actividades como clases y exhibiciones de baile K-pop, cuentacuentos, talleres infantiles, dibujo en vivo sobre un vehículo y el tradicional concurso de disfraces. También se suman propuestas innovadoras como el Poetry Cómic Slam, centrado en la Generación del 27, en colaboración con la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló.

El evento reunirá a más de 25 expositores, entre editoriales, librerías y tiendas especializadas, consolidando así su dimensión cultural y comercial. Además, contará con la colaboración de distintas entidades que contribuirán al desarrollo de actividades y a mejorar la experiencia del público.

El VIII Salón del Cómic y el Libro Infantil y Juvenil refuerza así su apuesta por combinar cultura, ocio y participación en un espacio abierto como la Plaza Mayor, convirtiéndose en una cita pensada para disfrutar en familia en pleno centro de Castellón.