Castellón abre al público la renovada Biblioteca 5.0 de la calle Mayor

El Ayuntamiento de Castellón ha abierto al público la Biblioteca 5.0 de la calle Mayor tras una reforma integral de la Casa Andreu, un edificio del siglo XVIII. La actuación ha supuesto una inversión de 3,8 millones de euros, de los que más de 2,6 millones proceden de fondos europeos Next Generation.

La nueva biblioteca cuenta con 1.378 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y un patio interior. El espacio incorpora zonas de lectura y estudio, bebeteca, salas infantil y juvenil, sala de prensa, sala de lactancia y áreas para actividades culturales. La reforma también incluye un lucernario, un jardín vertical y 1.674 metros cuadrados de cerámica castellonense.

El edificio alberga unos 20.000 libros y dispone de mejoras de accesibilidad y eficiencia energética. El Ayuntamiento destaca que el sistema de gestión permitirá controlar, entre otros aspectos, los consumos y la calidad del aire, con un ahorro energético estimado del 70 por ciento respecto a un edificio convencional. La Biblioteca Municipal de Castellón cuenta ahora con ocho espacios de lectura repartidos por la ciudad.