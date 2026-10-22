Castelló per la Llengua celebrará el acto central del 94º aniversario de Les Normes de Castelló el 12 de diciembre

La plataforma unitaria Castelló por la Lengua, que agrupa más de 25 entidades cívicas, culturales y educativas de Castelló, ha anunciado los actos de conmemoración del 94º aniversario de Les Normas de Castelló, cuyo acto central tendrá lugar el 12 de diciembre.

Maria Nebot, presidenta de Castelló por la Lengua, ha declarado que con el lema 'En las aulas y en la calle, en valenciano' quieren reafirmar el compromiso de la sociedad castellonense con la lengua y la cultura propias, a la vez que apoyan al sector de la enseñanza pública y sus reivindicaciones.

"Hay que defender el valenciano ante los ataques de algunas instituciones, que actúan contra nuestra comunidad lingüística", ha dicho en un comunicado.

La conmemoración del 94 aniversario de Les Normas de Castelló tendrá varios actos previos. El libro 'Las lenguas de mañana', de Toni Mollà, se presentará el 28 de octubre, a las 19.00 horas, en el espacio cultural La Morralla, del Grao de Castelló.

También tendrá lugar el monólogo teatral 'Pompeu Fabra: Jugada maestra!', el 24 de noviembre, a las 19.00 horas, interpretado por el actor Òscar Intente, en el patio del Museo de Etnología. Unos días después, está programada la conferencia 'No es fácil ser valencianohablante', del sociolingüista castellonense Avel·lí Flors Mas, el 2 de diciembre a las 19.00 horas, en la librería Abacus.

MANIFESTACIÓN

El acto central de los 94 años de Les Normas de Castelló será el sábado 12 de diciembre. La jornada empezará con una feria de entidades, en la plaza de la Muralla Liberal. Durante la mañana, se ofrecerán muestras de cultura popular, como por ejemplo los tambores y bestiario de Botafocs y la actuación de la Conlloga Muixeranga de Castelló. A las 13.00 horas se ofrecerá el concierto del grupo Arre AK y, a continuación, habrá una comida de hermandad. Después tendrá lugar la tradicional manifestación, que saldrá a las 17.00 horas de la plaza de la Muralla Liberal.

La manifestación recorrerá el centro de Castelló y tendrá el apoyo de la Plataforma per l'ensenyament públic. La marcha volverá a la plaza de la Muralla Liberal, donde se leerá el manifiesto y actuará el grupo Testarudes. A las 21.00 horas, con la colaboración de Castelló por la Lengua, tendrá lugar el concierto del grupo Opción K-95 en La Bohemia.

Castelló per la Llengua ha manifestado que, después de 94 años de la firma de Les Normas de Castelló, la lengua continúa siendo "un eje fundamental de cohesión y construcción" del la Comunitat Valenciana.

"Les Normes de Castelló fueron fruto del consenso colectivo y de la voluntad de futuro, y su espíritu continúa siendo referente para la sociedad actual: mantenemos viva la lengua porque es una herramienta de progreso, libertad y país", ha explicado Maria Nebot.

"Ante los que quieren dividir, invisibilizar o empobrecer nuestro pueblo, la respuesta será clara: más compromiso, más organización y más orgullo de ser valencianas y valencianos", ha concluido.