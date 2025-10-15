Castelló envía 20 toneladas de material hospitalario a Ucrania

Castellón enviará a Ucrania 20 toneladas de material sanitario en un convoy que el Ayuntamiento de Castellón ha puesto a disposición de la asociación ucraniana de la ciudad, ‘Kalyna’.

El concejal de Cooperación Internacional, Interculturalidad y Relaciones Institucionales, Vicent Sales, se ha personado en el complejo de Tetuán XIV, junto a la presidenta de la asociación de ucranianos ‘Kalyna’, Oxana Vovk, para revisar el inventariado de enseres que “mañana se cargarán a primera hora en el tráiler que saldrá con destino a Ucrania”, explica el edil.

Sales ha señalado que “estamos con las asociaciones y colectivos castellonenses que nos solicitan, prestando toda nuestra colaboración y en este caso ayudándoles sufragando los costes logísticos, tanto en la recogida del material como en su posterior traslado a Ucrania. Este gobierno siempre está a disposición de los castellonenses y especialmente en situaciones de emergencia, y esta actuación es una muestra de ello con la respuesta inmediata que hemos brindado para que se cumpla con esta donación tan necesaria para el pueblo ucraniano”.

Y ha recordado que “una vez más ha quedado patente la solidaridad de los castellonenses que se han brindado en sumarse a esta causa”.

Concretamente, se enviará principalmente material sanitario compuesto por respiradores, termómetros, batas, mascarillas, camillas, gel hidroalcohólico, mueble sanitario, entre otros, así como también tres palets de comida y 10 generadores, adquiridos por la asociación.

Ayuda humanitaria con la colaboración de los castellonenses

Para hacer posible el acopio de material sanitario, han colaborado con la donación el Hospital General de Castellón, el ⁠Hospital General de Alicante y el Hospital General de Elda.

Desde la asociación de ucranianos de Castellón han agradecido a diferentes entidades su colaboración para recoger estos enseres y trasladarlos al complejo de Tetuan XIV.