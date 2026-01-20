Almassora cierra al tráfico el paseo marítimo por el temporal Harry

El fuerte episodio de temporal marítimo que afecta a la costa ha obligado al Ayuntamiento de Almassora a decretar el cierre del paseo marítimo al tráfico rodado durante este miércoles, 21 de enero, como medida de seguridad.

La borrasca Harry ha activado las alertas en toda la Comunitat Valenciana y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por fenómenos costeros en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, ante la previsión de olas que pueden superar los cuatro metros.

El consistorio ha reorganizado el servicio de transporte para garantizar la movilidad. Así, los autobuses escolares mantendrán rutas alternativas y las paradas de la playa quedarán concentradas en el aparcamiento del parque del Pitillo. En cuanto al bus urbano, solo efectuará dos paradas en el litoral, situadas en los aparcamientos de los parques del Pitillo y de Tramuntana.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la necesidad de extremar la precaución, evitar acceder a zonas próximas al mar y seguir la evolución del temporal a través de los canales institucionales. En caso de emergencia, se recuerda a la población que debe llamar al 112.