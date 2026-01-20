TEMPORAL HARRY

Almassora cierra al tráfico el paseo marítimo por el temporal Harry

El episodio ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso naranja por fenómenos costeros en las tres provincias de la Comunitat Valenciana

Onda Cero Castellón

Castellón |

Almassora activa medidas preventivas ante el temporal marítimo y reclama con urgencia la regeneración de Pla de la Torre
Almassora activa medidas preventivas ante el temporal marítimo y reclama con urgencia la regeneración de Pla de la Torre | Ayuntamiento de Almassora

El fuerte episodio de temporal marítimo que afecta a la costa ha obligado al Ayuntamiento de Almassora a decretar el cierre del paseo marítimo al tráfico rodado durante este miércoles, 21 de enero, como medida de seguridad.

La borrasca Harry ha activado las alertas en toda la Comunitat Valenciana y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por fenómenos costeros en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, ante la previsión de olas que pueden superar los cuatro metros.

El consistorio ha reorganizado el servicio de transporte para garantizar la movilidad. Así, los autobuses escolares mantendrán rutas alternativas y las paradas de la playa quedarán concentradas en el aparcamiento del parque del Pitillo. En cuanto al bus urbano, solo efectuará dos paradas en el litoral, situadas en los aparcamientos de los parques del Pitillo y de Tramuntana.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la necesidad de extremar la precaución, evitar acceder a zonas próximas al mar y seguir la evolución del temporal a través de los canales institucionales. En caso de emergencia, se recuerda a la población que debe llamar al 112.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer