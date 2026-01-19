Detenido en Almazora un hombre con 30 billetes falsos de 100 euros

La Guardia Civil ha detenido en Almazora a un hombre de 45 años al que se le intervinieron 30 billetes falsos de 100 euros, en el marco de una investigación por un presunto delito de falsificación de moneda.

La actuación se inició a principios de enero, tras detectarse el intento de pago con un billete falso en un establecimiento comercial de la localidad. Días después, los agentes tuvieron conocimiento de la aparición de otro billete de la misma cuantía en manos de otra persona, lo que llevó a intensificar las investigaciones.

Las gestiones realizadas permitieron identificar al presunto responsable, que fue detenido el pasado 15 de enero. En el momento del arresto se le intervinieron 25 billetes falsos, aunque el total localizado durante la investigación asciende a 30.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta para esclarecer el origen de los billetes y descartar la posible implicación de otras personas. Las diligencias han sido remitidas a los juzgados de Castellón.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almazora.