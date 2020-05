Castelló no celebrará las fiestas de la Magdalena este año a causa del coronavirus y destinará el presupuesto de las mismas no comprometido al plan de choque municipal anticrisis. La decisión se ha tomado esta tarde de forma consensuada, a solicitud del 'Món de la Festa', cuyos representantes han pedido por unanimidad la suspensión definitiva hasta el 2021 ante la falta de garantías sanitarias a corto y medio plazo y la incertidumbre de que se puedan celebrar o no actos multitudinarios en los próximos meses.

“Hoy nos hemos reunido con representantes del 'Món de la Festa' para abordar el futuro de la Magdalena de este año y nos han pedido por unanimidad la suspensión definitiva hasta el 2021 ante la actual crisis del coronavirus y la falta de garantías sanitarias para poder celebrarla en condiciones. Por ello, tras escuchar a gaiatas, collas, entes vinculados, Festes de Carrer, reinas y pregoneros, hemos decidido de forma consensuada que la próxima Magdalena será en 2021”, ha explicado la alcaldesa y presidenta nata del Patronato Municipal de Fiestas, Amparo Marco. Además, y a petición del món de la festa, “se ha decidido también que el presupuesto de las fiestas se destine a paliar los efectos de la covid-19 en la ciudad, para medidas que contribuyan a la reactivación económica y para la cobertura social”, ha detallado Marco.

Cabe recordar que las fiestas de la Magdalena fueron suspendidas y aplazadas cuatro días antes de la declaración de estado de alarma, por el Decreto 4/2020, de 10 de marzo, del presidente de la Generalitat, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad que establecía la conveniencia de no celebrar actos multitudinarios al existir riesgo de propagación del coronavirus.

En el encuentro convocado esta tarde por Marco, junto a la concejala de Fiestas, Pilar Escuder, han participado representantes de la Gestora de Gaiates, la Federació de Colles, los entes vinculados (Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Moros d'Alqueria, Colla Bacalao, Colla del Rei Barbut y Colla de Dolçainers i Tabaleters) y Festes de Carrer, además de las reinas de las fiestas de este año, Carmen Molina y Gal·la Calvo, y los pregoneros, José María Prades y Marc Osorio. También ha habido representación de la plaza de toros.