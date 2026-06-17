Castelló adelanta al 20 de junio la celebración del Orgullo LGTBI+ para darle protagonismo propio

El Ayuntamiento de Castelló ha presentado la programación del Orgullo LGTBI+ 2026, que se celebrará el 20 de junio en la Plaça Hort Sogueros. La fecha se ha adelantado respecto al 28 de junio, día internacional del Orgullo, para evitar su coincidencia con las fiestas de Sant Pere y dar mayor protagonismo a la celebración.

La presidenta del Consell Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, Clara Adsuara, ha explicado que el objetivo es que el Orgullo tenga un espacio propio y ha subrayado su carácter de jornada de reivindicación, visibilidad y defensa de derechos.

La programación comenzará a las 17:00 horas con música y continuará a las 18:00 horas con la Marxa por la Diversidad, que recorrerá el centro de la ciudad con animación y participación de artistas drag.

Al finalizar, se leerá el manifiesto oficial a cargo de Geena Clams y la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias, a la que se ha adherido el consistorio.

A partir de las 19:00 horas tendrán lugar las actuaciones musicales y drag, con la participación de distintos artistas y sesiones de DJ hasta el cierre de la jornada.

El Ayuntamiento ha destacado que se trata de una jornada abierta a toda la ciudadanía para celebrar la diversidad, la libertad y el respeto.