Carrasco y De los Santos ponen el acento en la igualdad, la FP Dual y la seguridad de los menores en internet

La alcaldesa de Castellón y presidenta del PP local, Begoña Carrasco, ha reivindicado este viernes el trabajo conjunto entre administraciones y entidades sociales para avanzar en políticas de igualdad, formación y protección de menores durante una comparecencia junto al vicepresidente de la Comisión de Igualdad del Congreso, Jaime de los Santos, celebrada en Castellón.

Carrasco ha puesto en valor la intensa agenda institucional desarrollada durante las últimas horas en la ciudad, centrada especialmente en la Formación Profesional Dual, la lucha contra la violencia contra las mujeres y la prevención del acoso escolar y los riesgos derivados del uso de redes sociales y dispositivos móviles entre menores.

La alcaldesa ha destacado las reuniones mantenidas con asociaciones y fundaciones que trabajan con mujeres en situación de vulnerabilidad, así como el encuentro con representantes de ABACU para abordar el bullying y el impacto de las nuevas tecnologías en niños y adolescentes.

“Estamos trabajando de forma concienzuda en temas de educación y, sobre todo, en temas de igualdad”, ha afirmado Carrasco, quien ha defendido la necesidad de ampliar la red de plazas públicas de FP y consolidar un modelo de FP Dual “de éxito” que favorezca la empleabilidad juvenil.

Por su parte, Jaime de los Santos ha subrayado que la protección de los menores es “una prioridad” para el Partido Popular y ha alertado de que cerca de un millón de menores sufren actualmente situaciones de acoso escolar en España.

El dirigente popular ha avanzado algunas de las medidas planteadas por el PP en materia educativa y de convivencia, entre ellas la creación de un cuerpo especializado en convivencia escolar y una revisión de las leyes relacionadas con la protección de menores.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de limitar el acceso de los menores a determinados dispositivos y contenidos digitales. “No es posible que creamos que nuestros hijos, por tenerlos sentados al lado en el sofá, están protegidos”, ha señalado.

Durante su intervención, De los Santos también ha agradecido el trabajo de Carrasco al frente del Ayuntamiento de Castellón y ha destacado las actuaciones urbanísticas y culturales impulsadas en la ciudad, así como la colaboración con la Generalitat Valenciana.