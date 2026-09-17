Carrasco reivindica una Castelló “mejor” y sitúa en el 90% el cumplimiento del pacto de gobierno

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, señalado durante la celebración del último Debate del estado de la ciudad de esta legislatura que Castelló "sin ningún género de dudas" es una ciudad mejor que la que encontraron. "Hay datos objetivos que permiten afirmar que Castelló ha avanzado y que el gobierno ha cumplido con la palabra dada", ha destacado la alcaldesa, quien ha añadido que el 90 por ciento de los puntos de acuerdo de gobierno están ejecutados o en marcha.

"Este gobierno ha devuelto a los vecinos el orgullo de ser y sentirse de Castellón, que ejerce otra vez de capital y vuelver a ser referente fuera del término municipal", ha subrayado Carrasco, quien ha explicado que ahora hay más empleo, con más de 105.000 personas trabajando y con una tasa de paro que se aproxima al 9 por ciento, "cifras que no se veían desde 2008".

La primera edila considera que su gobierno ha demostrado que está aquí "para servir a los ciudadanos". "La ciudad tiene un gobierno a su servicio, y no como antes. Nosotros aportamos soluciones en lugar de problemas, escuchando a los vecinos y haciéndoles partícipes de las decisiones", ha dicho.

Carrasco se ha referido a proyectos "ilusionantes" que están en marcha como el Mercado Central, "que será una realidad en el primer trimestre de 2027"; Censal Parc; la manzana albinegra, "que se presentará el mes que viene de la mano del CD Castellón"; y la recuperación de La Pérgola, "cuyas obras se licitarán a final de año". Así mismo, ha anunciado que la biblioteca de la calle Mayor abrirá sus puertas el 24 de septiembre.

NUEVA BAJADA DEL IBI

"Nunca se habían hecho tantas inversiones en tan poco tiempo, y todo lo hemos hecho sin subir impuestos", ha señalado la alcaldesa, quien ha destacado que el próximo año se bajará otro 2 por ciento el IBI, "por lo que se habrá reducido un 10 por ciento en la legislatura", y tampoco se pagarán las tasas de terrazas. "Somos la ciudad con la mayor libertad económica de España de 2026, por lo que recibiremos un premio", ha añadido.

Carrasco también ha recordado que los servicios públicos han mejorado, y ha indicado al respecto que en noviembre se podrá duplicar la limpieza en los barrios con la incorporación de nueva tecnología, mientras que ha indicado que el edificio de Correos prevé abrir su planta baja en febrero de 2027.

Además, ha anunciado un plan de choque de aparcamientos públicos y gratuitos disuasorios en todos los distritos de la ciudad, en cinco terrenos municipales y 12 particulares; así como que antes de finalizar el año comenzarán las obras de la tercera fase del parking de la estación, que conlleva la habilitación de más de 500 aparcamientos.

Por otra parte, Carrasco ha señalado que antes de que acabe el año se presentará el primer plan de salud mental. Así mismo, ha destacado la consolidación de la estructura de la Policía Local y que se han convocado oposiciones para que haya una plantilla como mínimo de 300 agentes.

"Haré todo lo que esté en mi mano para cuidar el comercio de Castelló", ha indicado la alcaldesa, quien ha explicado que se renovarán los 800.000 euros en bonos comerciales y la inversión en taquillas inteligentes y marketplace. Además, ha dicho que el Gobierno municpal activará la ampliación del Chencho y recuperará los campos federativos.

RENATURALIZACIÓN Y VIVIENDA

Carrasco, ha señalado que apostará por la renaturalización de la ciudad, y ha anunciado al respecto un plan de sombreados en las zonas de los juegos infantiles de los parques públicos, así como una inversión de 200.000 euros antes de finalizar el año para mejorar el mobiliario del parque Ribalta y replantar especies, mientras que también se destinará una partida económica en 2027 para su reforestación. También ha señalado que en octubre se presentará el proyecto de nueva vía verde del Grao a la Magdalena.

En materia de vivienda, la alcaldesa también ha realizado otro anuncio respecto a que el Ayuntamiento se acogerá a la nueva línea de fondos europeos que convertirá al consistorio en promotor de viviendas, "de hasta 250 unidades en diversas ubicaciones de la ciudad", ha dicho. Finalmente, ha destacado que se pondrá en marcha un plan antiocupación para asesorar y defender a los propietarios.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Sergio Toledo, ha manifestado que "Castellón está inmersa en un gran cambio, sigue avanzando a paso firme". "Cuando llegamos era una ciudad gris, anodina, paralizada y con servicios públicos e infraestructuras totalmente abandonados. Esa parálisis hizo encallar iniciativas de ciudad fundamentales", ha añadido.

"Castellón ahora es una ciudad con vida y hemos devuelto el sentido común a los servicios públicos esenciales. Cumplimos lo que prometimos, que es para lo que nos eligieron los ciudadanos y para lo que nos pagan", ha subrayado.

Finalmente, el edil ha indicado a los portavoces de PSPV y Compromís, Patricia Puerta e Ignasi Garcia, respectivamente, que "la mayor enmienda a la totalidad se la han hecho sus partidos, que no quieren que sean la voz del futuro, por lo que poca legitimidad tienen para hablar".

"HAY MARGEN DE MEJORA"

El portavoz de Vox -que forma equipo de gobierno con el PP-, Antonio Ortolá, ha comenzado su intervención recordando que cuando se planteó al ayuntamiento la posibilidad de acoger a menores migrantes, la posición de su grupo fue "clara": "con Vox en el gobierno no se iba a destinar ni un solo euro de los castellonenses a esta acogida, y así fue".

Ortolá ha resaltado la apuesta por poner a las familias en el centro de las políticas municipales y contra la ocupación ilegal y las situaciones que generan inseguidad o sensación de abandono.

"Castellón ha mejora en algunos ámbitos, pero tiene un margen de mejora enorme que está en el compromiso de pacto de gobierno, como el empadronamiento e inmigración irregular", ha indicado Ortolá, quien considera que "lo ocurrido en Borriana -donde la Guardia Civil desarticuló un grupo dedicado presuntamente a empradonar a extranjeros de manera ilegal- pone sobre la mesa que el padrón muncipal no puede ser una puerta de entrada a situaciones fraudulentas ni una herramienta para acceder a los servicios públicos".

El portavoz de Vox ha señalado que está pendiente la creación de un monumento en memoria de víctimas de la violencia, y ha apostado por "evitar que los inmigrantes ilegales vayan por delante de los castellonenses", y por defender la autonomía del Ayuntamiento y la capacidad de decidir las prioridades. "Hay que cooregir lo que no funciona todavía y poner al castellonense en el centro de la decisiones municipales", ha añadido.