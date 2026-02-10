Carrasco firma la compra de terrenos que permitirán ampliar el complejo deportivo del Chencho

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha firmado este martes ante notario la adquisición de dos parcelas gemelares que permitirán ampliar el complejo deportivo municipal del Chencho. La rúbrica contó con la presencia de la concejala de Deportes, Maica Hurtado, y del concejal de Patrimonio, Vicent Sales.

La operación comprende un total de unos 50.000 metros cuadrados que se sumarán a las instalaciones actuales. En una primera fase, está previsto ejecutar alrededor de 27.000 m², incluyendo nuevos campos de fútbol y un pabellón polideportivo, con el objetivo de mejorar la oferta deportiva en la ciudad.

Carrasco ha señalado que “con esta adquisición seguimos cumpliendo con la palabra dada a los castellonenses y con nuestros compromisos antes de acceder al Gobierno de la ciudad, consolidando a Castellón como una verdadera ciudad del deporte”. La alcaldesa destacó que la ampliación permitirá reforzar las instalaciones para el deporte base y ampliar la capacidad de la Ciudad Deportiva municipal, uno de los principales centros deportivos de Castellón.