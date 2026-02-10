DEPORTE BASE

Carrasco firma la compra de terrenos que permitirán ampliar el complejo deportivo del Chencho

El Ayuntamiento adquiere dos parcelas de 50.000 m² para futuros campos de fútbol y un nuevo pabellón polideportivo

Onda Cero Castellón

CASTELLÓN |

El Ayuntamiento renovará un campo del Chencho antes de fin de año y otros antes de Magdalena
El Ayuntamiento renovará un campo del Chencho antes de fin de año y otros antes de Magdalena | ajunt.Castelló

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha firmado este martes ante notario la adquisición de dos parcelas gemelares que permitirán ampliar el complejo deportivo municipal del Chencho. La rúbrica contó con la presencia de la concejala de Deportes, Maica Hurtado, y del concejal de Patrimonio, Vicent Sales.

La operación comprende un total de unos 50.000 metros cuadrados que se sumarán a las instalaciones actuales. En una primera fase, está previsto ejecutar alrededor de 27.000 m², incluyendo nuevos campos de fútbol y un pabellón polideportivo, con el objetivo de mejorar la oferta deportiva en la ciudad.

Carrasco ha señalado que “con esta adquisición seguimos cumpliendo con la palabra dada a los castellonenses y con nuestros compromisos antes de acceder al Gobierno de la ciudad, consolidando a Castellón como una verdadera ciudad del deporte”. La alcaldesa destacó que la ampliación permitirá reforzar las instalaciones para el deporte base y ampliar la capacidad de la Ciudad Deportiva municipal, uno de los principales centros deportivos de Castellón.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer