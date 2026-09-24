Cano reclama al Gobierno medidas específicas para el sector azulejero ante el aumento de los costes energéticos

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha reclamado al Gobierno central que incluya al sector azulejero en el nuevo decreto anticrisis que prepara para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Oriente Medio.

Cano ha pedido medidas específicas para las industrias gasointensivas que permitan contener el incremento de los costes energéticos y ha advertido de que el sector cerámico atraviesa "un momento crítico".

La consellera ha recordado que el paquete de medidas aprobado en marzo contempló una bonificación del 80 % de determinados peajes para las industrias electrointensivas, pero no para las gasointensivas. Según ha señalado, la situación "lejos de mejorar, se ha agravado".

Para Cano, el sector azulejero está especialmente expuesto a la situación actual por su elevada intensidad energética, su fuerte dependencia del gas y su orientación hacia los mercados exteriores.

Por ello, considera "fundamental" establecer una eliminación o, al menos, una bonificación de los peajes de transporte y distribución del gas, que suponen un coste relevante para las empresas. El objetivo, ha explicado, sería amortiguar el impacto del incremento de los precios, que, según ha señalado, han alcanzado en las últimas semanas sus niveles máximos desde el inicio del conflicto.

La consellera ha reclamado al Gobierno que habilite mecanismos que permitan a la industria azulejera afrontar con mayor certidumbre los próximos meses, planificar la campaña de final de año y el inicio del próximo ejercicio y competir "en igualdad de condiciones con el resto de la industria europea".

Medidas en otros países europeos

Cano ha puesto como ejemplo las medidas adoptadas por otros países europeos para reducir el impacto de los costes energéticos sobre la industria. Según ha señalado, Italia ha aplicado medidas que han permitido una reducción de alrededor del 15 % en el precio del gas, mientras que Alemania ha eliminado las tasas de almacenaje, una medida que, según sus datos, ha supuesto un ahorro estimado de unos 3.000 millones de euros para los consumidores de gas.

La consellera ha reiterado el compromiso de la Generalitat con el sector cerámico y ha asegurado que continuará defendiendo una industria que considera estratégica para la Comunitat Valenciana, Castellón y el conjunto de Europa.