La campaña 'Huellas Positivas' retira 58 kilos de residuos de las playas de Castellón

El Ayuntamiento de Castellón y Econsciencia han cerrado la campaña Huellas Positivas 2026, desarrollada durante once fines de semana en las playas del Pinar, Gurugú y Serradal bajo el lema “El mar empieza en ti”.

Durante la campaña se han retirado 58 kilos de residuos, más de 2.700 colillas y cerca de 2.900 microplásticos y pequeños fragmentos de plástico. Además, se han registrado más de 3.400 participaciones en actividades, talleres e iniciativas de sensibilización y se han repartido 1.650 ceniceros de bolsillo.

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha destacado que estos resultados “demuestran que la concienciación ambiental funciona cuando acercamos a la ciudadanía información, actividades y herramientas para implicarse de forma directa”.

La campaña, celebrada entre el 27 de junio y el 6 de septiembre, ha incluido actividades sobre la posidonia oceánica, la fauna marina y dunar y el impacto de los residuos en el litoral.

En total, 749 personas participaron en cursos y talleres, 983 en concursos y cuestionarios digitales y 1.688 recibieron información en las carpas instaladas en las playas.

Romero ha señalado que el objetivo es que el compromiso con el medio ambiente “no se limite al verano” y que gestos como no abandonar residuos, utilizar ceniceros de bolsillo o respetar los ecosistemas formen parte de la vida cotidiana durante todo el año.