La Cámara de Comercio de Castellón premia la internacionalización y el compromiso social de sus empresas

La Cámara de Comercio de Castellón ha dado a conocer los ganadores de los Premios Cámara 2025 a la Exportación y del Galardón Accord a la Calidad Social, unos reconocimientos que ponen en valor la capacidad de crecimiento internacional, la innovación y el compromiso sostenible del tejido empresarial de la provincia.

La nueva edición, patrocinada por Banco Sabadell, distingue a empresas y profesionales que representan el impulso de la economía castellonense en distintos ámbitos.

En la categoría de Exportación, el Premio a la Trayectoria Internacional ha recaído en Nitroparis, una compañía con más de 70 años de historia que actualmente exporta el 72% de su producción a más de 78 países.

El reconocimiento a la Pyme Exportadora ha sido para VL Limitronic, empresa castellonense especializada en sistemas de impresión digital directa, cuyas ventas internacionales representan cerca del 80% de su facturación y que cuenta con presencia en más de 30 países.

El Premio Emprendedor distingue a Ceramic Connection Shop, una empresa de Onda nacida en 2024 que ha apostado por un modelo digital para acercar la cerámica española al consumidor europeo a través del comercio electrónico.

Por su parte, el Premio Extraordinario a la Exportación reconoce la trayectoria de José Vicente Tomás, impulsor de Kerajet y una figura clave en la transformación tecnológica y la internacionalización de la industria cerámica.

Además, el Galardón Accord a la Calidad Social ha sido para Jabones Beltrán, empresa familiar de Almassora reconocida por su apuesta por la producción ecológica, la economía circular y sus iniciativas solidarias, como su colaboración con Cáritas y Cruz Roja Castellón a través de la campaña “Jabón Solidario”.