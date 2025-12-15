La Cámara de Comercio de Castellón cierra 2025 con un superávit histórico de más de 1,2 millones de euros

La Cámara de Comercio de Castellón ha presentado el balance económico y de actividad correspondiente a 2025, un ejercicio que se cerrará con un superávit superior a 1,2 millones de euros, el más elevado registrado por la institución, según se ha dado a conocer durante una rueda de prensa celebrada en la sede cameral.

Desde la Cámara se ha explicado que este resultado se debe, principalmente, a un incremento de los ingresos procedentes de subvenciones ligadas a la prestación de servicios, que han superado en cerca de 700.000 euros la previsión inicial, junto con un control ajustado del gasto durante todo el ejercicio.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Mª Dolores Guillamón, ha destacado que las cuentas reflejan “una gestión responsable y prudente”, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica y la incertidumbre económica. En este escenario, ha señalado que la institución ha reforzado su papel de apoyo a las empresas de la provincia.

El balance de 2025 recoge también un incremento de la actividad de la Cámara en ámbitos como la formación, con cerca de 300 acciones y más de 4.400 participantes, y el emprendimiento, con la atención a alrededor de 580 proyectos de creación de empresa, que han derivado en más de 120 nuevas iniciativas empresariales en la provincia.

En materia de digitalización, la Cámara ha superado los 7.500 expedientes tramitados del Kit Digital y ha desarrollado cerca de 1.480 acciones de consultoría especializada en áreas como sostenibilidad, innovación, empleo, comercio e internacionalización, además de gestionar más de 80 ayudas económicas dirigidas principalmente a pymes y micropymes.

La actividad internacional ha sido otro de los pilares del ejercicio, con más de 24.000 legalizaciones de documentos y la organización de misiones comerciales y foros especializados, mientras que la presencia territorial se ha reforzado con actuaciones en 46 municipios de la provincia.

De cara a 2026, la Cámara prevé mantener resultados positivos, con un superávit estimado de 634.000 euros, un ejercicio que estará marcado además por la celebración del 125 aniversario de la institución y por nuevas inversiones vinculadas a la sostenibilidad y a la mejora de sus instalaciones.