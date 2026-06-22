CaixaBank y la Cámara de Castellón renuevan su convenio para impulsar la financiación y la competitividad empresarial

CaixaBank y la Cámara de Comercio de Castellón han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de facilitar la financiación a las empresas de la provincia, impulsar la creación de nuevos proyectos, apoyar la internacionalización y fomentar la formación empresarial.

El acuerdo ha sido firmado por la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Olga García, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, María Dolores Guillamón, quienes han destacado la importancia de esta alianza para el desarrollo económico del territorio.

En el marco de este convenio, CaixaBank pone a disposición de las empresas miembros de la Cámara diversas líneas de financiación destinadas a mejorar el acceso al crédito, fomentar la competitividad y apoyar el crecimiento de pymes, autónomos y emprendedores. Además, la entidad participará en actividades empresariales centradas en la internacionalización, la formación y el empleo.

El acuerdo contempla también la organización de jornadas y encuentros con representantes diplomáticos, misiones inversas, sesiones técnicas y ciclos de conferencias para directivos, con el fin de facilitar la expansión exterior de las empresas castellonenses y su consolidación en mercados internacionales.

Asimismo, ambas instituciones continúan impulsando el portal “investincastellon.com”, una herramienta de promoción orientada a la captación de inversiones y empresas con interés en la provincia.

Durante la firma, Olga García ha subrayado el compromiso de CaixaBank con el tejido empresarial, destacando el acompañamiento a las compañías en sus procesos de crecimiento, innovación e internacionalización. Por su parte, María Dolores Guillamón ha valorado el convenio como un “apoyo clave” para las pymes, destacando su papel en la mejora de la liquidez, la expansión de mercados y la transformación tecnológica de las empresas locales.

CaixaBank es actualmente una de las entidades de referencia para el sector empresarial en España, con una amplia red de centros especializados y equipos dedicados al asesoramiento en financiación, comercio exterior, tesorería y otros ámbitos estratégicos para las empresas.