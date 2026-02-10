Burriana acoge una prueba del Circuito Autonómico de Pádel de la Comunitat Valenciana

Las instalaciones de Espadel Burriana serán, del 16 al 22 de febrero, el escenario de una nueva prueba del Circuito Autonómico de la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana (FPCV), una de las competiciones más destacadas del calendario regional.

El torneo reunirá a jugadores y jugadoras de distintas categorías, con un total de 2.720 euros en premios en metálico para los ganadores de las diferentes modalidades, lo que refuerza el atractivo competitivo del evento. Además, los finalistas de Primera Categoría, tanto en modalidad masculina como femenina, obtendrán un incentivo adicional: dos wild cards para el cuadro final del FIP Bronze Burriana, que se disputará del 2 al 5 de marzo, brindándoles la oportunidad de participar en una cita internacional.

La organización del torneo ha destacado la colaboración de MCS Mobility como patrocinador principal, cuyo apoyo resulta clave para la celebración y crecimiento de esta prueba dentro del circuito autonómico. MCS Mobility, concesionario oficial de marcas como EVO, ICH-X, Tiger, Sportequipe, DR y DFSK, apuesta por iniciativas que fomentan valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, además de ofrecer una gama de vehículos ECO y GLP que promueven la movilidad sostenible en la Comunitat Valenciana.

Con esta competición, Burriana refuerza su posición como referente del pádel en la región, acogiendo un evento que combina deporte de alto nivel, proyección internacional y apoyo al desarrollo del pádel autonómico.