Burriana acoge el FIP Bronze del CUPRA FIP Tour 2026

ESPADELBURRIANA será sede del FIP Bronze Burriana – Fresquitos, prueba oficial del CUPRA FIP Tour 2026, que se celebrará del 2 al 8 de marzo en España. El torneo, avalado por la International Padel Federation (FIP) y la Federación Española de Pádel, reunirá a jugadores y jugadoras nacionales e internacionales en una cita clave para el ranking mundial.

El campeonato dará comienzo el miércoles a las 9:00 de la mañana, marcando el inicio de una intensa semana de competición en la ciudad.

El evento cuenta con el respaldo institucional de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Burriana, y destaca especialmente el apoyo de Fresquitos, patrocinador principal del torneo, cuya implicación resulta fundamental para la celebración de esta prueba internacional.

Con esta cita, Burriana refuerza su posicionamiento como sede de eventos deportivos de primer nivel y consolida su apuesta por el pádel profesional.