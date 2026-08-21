Bienestar Social se traslada al edificio de Borrull y comenzará a atender a la ciudadanía el 24 de agosto

El Ayuntamiento de Castellón trasladará este fin de semana el Centro Social de la zona Centro al edificio municipal de la plaza Juez Borrull, donde comenzará a prestar atención a la ciudadanía el próximo lunes 24 de agosto. El servicio, hasta ahora ubicado en el edificio de Quatre Cantons, ocupará la primera planta de Borrull, mientras que los servicios centrales de Bienestar Social se instalarán en la segunda planta y estarán operativos a partir del 31 de agosto.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, destaca que las nuevas dependencias son más amplias, modernas y funcionales y permitirán mejorar las condiciones de atención tanto para los profesionales como para los usuarios. La concentración de servicios permitirá una atención más cercana, coordinada y eficiente para las personas y familias que utilizan estos recursos municipales.

El Ayuntamiento dispone en el edificio de Borrull de más de 2.000 metros cuadrados para uso municipal. La planta baja ya alberga desde el pasado mes de julio el Servicio de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres y el servicio de Gente Mayor. Con la incorporación del Centro Social y de los servicios centrales de Bienestar Social, el consistorio avanza en la concentración en Borrull de diferentes servicios municipales vinculados a la atención social, mientras está previsto que posteriormente se incorporen nuevos servicios en la tercera planta.