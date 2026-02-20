uned

Benicarló acoge la conferencia del arquitecto Miguel Arraiz sobre Burning Man y arquitectura efímera

La UNED de Castelló y el Ayuntamiento organizan una charla gratuita el 24 de febrero en el Salón Social de Caixa Benicarló

La UNED de Castelló y el Ajuntament de Benicarló han organizado en Benicarló la conferencia “Burning Man, Arquitectura y Fuego”, que ofrecerá el arquitecto y diseñador Miguel Arraiz el próximo martes 24 de febrero a las 19.00 horas en el Salón Social de Caixa Benicarló.

Arraiz es conocido por su trabajo en la intersección entre arquitectura, arte y tecnología, con propuestas que exploran la arquitectura efímera y el uso del fuego como elemento simbólico y colectivo. Su trayectoria internacional lo ha vinculado al festival Burning Man, celebrado anualmente en el desierto de Black Rock, en Nevada (Estados Unidos), considerado uno de los principales laboratorios creativos del mundo.

El arquitecto ha participado en la edición de 2025 como director del diseño de la obra central “Temple of the Deep”, una estructura concebida como espacio de duelo, memoria y conexión colectiva.

La charla abordará las conexiones entre diseño contemporáneo, arquitectura efímera y la dimensión simbólica del fuego como herramienta de expresión cultural. La entrada será gratuita y está dirigida a estudiantes, profesionales y público interesado en la creatividad y la innovación cultural.

