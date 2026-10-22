Barrachina escucha las demandas de la oposición para el presupuesto 2027

El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón se encuentra inmerso en la elaboración del presupuesto para el 2027. Dentro de ese proceso, durante la jornada de este jueves ha sido el turno de abordar las cuentas con los grupos de la oposición en la institución provincial.

Así, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, junto a la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, y el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Héctor Folgado, ha mantenido reuniones con los grupos PSPV, Compromís y Vox, con fin de recoger sus propuestas para las cuentas provinciales del próximo ejercicio.

La dirigente provincial ha explicado que desde la Diputación de Castellón están trabajando para poder cerrar y aprobar un presupuesto en tiempo y forma para que entre en vigor con el inicio del año.