El Ayuntamiento exige al Gobierno frenar los recortes en la reserva de Columbretes y aprueba más de 4,7 millones en modificaciones presupuestarias

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado hoy por unanimidad una declaración institucional de todos los grupos políticos en la que se insta al Gobierno central a suspender "de forma inmediata" los "recortes" que está llevando a cabo el Ministerio de Agricutura y Pesca en la reserva marina de las Islas Columbretes y se pide a la Conselleria de Medio Ambiente que muestre su más "enérgica protesta" ante esta situación.

Así mismo, el Pleno ha aprobado un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) por valor de 2.526.050,10 euros con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de PSPV y Compromís. En este punto la diputada de Compromís Vera Bou ha criticado que en 2025 ya se han acumulado más de 9,5 millones de euros fuera de contrato, "lo que evidencia un modelo de gobierno que ha hecho de la excepción la norma, pues los REC se han convertido en la vía ordinaria para pagar facturas sin contrato".

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha señalado que el REC aprobado se trata de facturas por servicio esenciales prestados en mayo y junio "que deben ser abonados con responsabilidad", y ha acusado al anterior gobierno de "convertir un mecanismo excepcional es su manera de pagar".

También se ha dado el visto bueno a una modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito del presupuesto del año 2025 y a la modificación del anexo de subvenciones nominativas por valor de 2.261.276,80 euros, que ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno y en contra de la oposición.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha destacado que esta modificación de créditos demuestra la "incapacidad" del equipo de gobierno de gestionar el dinero de los castellonenes, mientras que el concejal de Compromís Pau Sancho ha subrayado que en esta modificación se "vuelven a olvidar de muchas asociaciones", y ha acusado a la alcaldesa, Bergoña Carasco, de "priorizar su imagen personal a las necesidades reales de Castelló".

Por su parte, Juan Carlos Redondo ha manifestado que esta modificación de créditos es "necesaria" para que el presupuesto sea ágil, "asegurando que el dinero se destine donde más haga falta".

FIESTAS LOCALES

El Pleno, además, ha aprobado proponer el 9 de marzo -lunes de Magdalena- y el 29 de junio -San Pedro- como fiestas locales en 2026, y ha rechazado una moción del PSPV en la que se pedía que el Ayuntamiento apoyase la acogida de menores migrantes no acompañados.

Durante el debate de esta moción, el socialista José Luis López, que ha destacado la necesidad de que el proyecto Castelló Ciutad Refugi se ponga en marcha, ha indicado que desde el PP y Vox "se insiste en relacionar a esos menores con inseguridad y delincuencia, cuando 9 de cada 10 menores que llegaron a España están estudiando o trabajando".

El concejal de Vox Alberto Vidal ha acusado a la izquierda woke de llamarles "fascistas, racistas, homófobos y de todo para deshumanizarnos y que nos maten". Se ha referido a barcos "negreros" como el Open Arms o como otros barcos "que lo que hacen es traficar con seres humanos, haciéndoles pagar cantidades ingentes, prometiéndoles que aquí tendrán mejor vida. Eso es traficar con personas, y eso es lo que apoyan las ONGs que ustedes apoyan y que se preocupan en regar de dinero público", ha apuntado dirigiéndose a los socialistas.

Según Vidal, "los menores tienen que estar con sus padres, en su país y con su rey". "Los centros de menas y la inmigración irregular masiva es un problema de seguridad para España y un gasto para los ciudadanos, sin tener nuestros servicios sociales y nuestras casas ordenadas", ha apuntado el edil de Vox, quien ha indicado a los socialistas que hasta que no acojan los concejales a un mena ilegal, no hablen de que los castellonenseses acojan nada, ni de malgastar el dinero en provocar inseguridad".

Tras indicar el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, no saber cómo la alcaldesa, Begoña Carrasco "tolera los discursos y mentiras de Vidal, que ha dicho que el Open Arms cobra a los inmigrantes ilegales por transportarlos", el edil de Vox ha aclarado que los que cobran a las personas son las mafias y que barcos como el Open Arms "son parte del proceso de ese tráfico de personas". "No he dicho directamente que el Open Arms cobre", ha añadido. Vidal ha subrayado que con vox en el Ayutnameinto no se destinará ni un euro a centros de menas ni a acoger a menores irregulares".

El 'popular' Vicent Sales ha recordado que, en septiembre de 2025, el Pleno declaró Castelló como Ciutat Refugi, "lo que incluye acciones de formación respecto a la documentación de los migrantes, acciones de sensibilización y ayudas a trámites administrativos".

Finalmente, se ha debatido una moción del PSPV que demandaba reasignar el remanente de las ayudas a comercios afectados por la Zona de Bajas Emisiones a la camaña de bonos comerciales, aunque no se ha votado porque los socialistas han retirado la propuesta después de que Vox retirase una enmienda a la totalidad que habían presentado a la misma para alcanzar un acuerdo sobre este tema entre todos los grupos.