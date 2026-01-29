El Ayuntamiento de Castellón aprueba una moción para apoyar a la comunidad venezolana residente

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, ha comparecido minutos antes del pleno ordinario en los soportales del Ayuntamiento, acompañado por el presidente de la Asociación de Venezolanos de Castellón, Luis Méndez , la presidenta de la Asociación de Venezolanos Activos de Castellón, Geraldine Gómez, y el coordinador general de la Federación Venezolana de Asociaciones en España- Comunitat Valenciana, Andrés Osorio para explicar la iniciativa plenaria presentada por el grupo municipal popular.

La moción, que ha salido adelante tiene como objetivo mostrar el apoyo a los vecinos de origen venezolano que residen en Castellón y respaldar el proceso de transición democrática hacia una Venezuela libre, así como visibilizar la situación que atraviesa el país en los últimos años.

Según ha señalado Vicent Sales, “queremos que la cuestión venezolana no desaparezca de la agenda pública y seguir avanzando en el proceso de democratización que todos deseamos”. En este sentido, el edil ha añadido que desde el Partido Popular “exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos sometidos actualmente al régimen chavista”.

A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Castellón, por medio de la Concejalía de Convivencia Social e Interculturalidad, se compromete a facilitar información y orientación administrativa, dentro de las competencias municipales, a la población migrante venezolana que reside legalmente en España.

Asimismo, la moción aprobada contempla la colaboración activa con las distintas asociaciones venezolanas asentadas en la ciudad, ofreciéndoles apoyo en sus reivindicaciones, eventos y trámites necesarios para el desarrollo de sus actividades, así como la cooperación en acciones de ayuda y solidaridad con el pueblo venezolano.

El acuerdo también recoge el compromiso del grupo municipal popular de reconocer y expresar su respaldo a la oposición democrática venezolana en todos los actos organizados por la comunidad venezolana residente en Castellón, así como de exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos.

Agradecimiento de la comunidad venezolana

La comunidad venezolana en Castellón, representada en más de 3.000 ciudadanos , ha querido agradecer públicamente el apoyo del Partido Popular y del Ayuntamiento en estos momentos difíciles.

“Es muy grato para nosotros sentir el respaldo del Ayuntamiento de Castellón ante lo que está sucediendo en Venezuela, donde tenemos familiares que lo están pasando muy mal. Nos sentimos acompañados y profundamente agradecidos”, ha señalado Geraldine Gómez, presidenta de la Asociación de Venezolanos Activos de Castellón.

Por su parte, Luis Méndez, presidente de la Asociación de Venezolanos de Castellón, ha destacado “el apoyo incondicional recibido por parte de la alcaldía y de las distintas concejalías, así como la ayuda constante que se nos ha brindado”.

Vicent Sales ha concluido reiterando el compromiso del Partido Popular con el pueblo venezolano: “Queremos que se avance con rapidez en el proceso de democratización y que Venezuela recupere el sistema democrático que merece. Enviamos un mensaje de apoyo a los más de 3.000 venezolanos que viven en nuestra ciudad, que trabajan con nosotros para lograr un Castellón mejor y a quienes seguiremos ayudando en sus trámites administrativos y en el apoyo a sus familiares y amigos”.