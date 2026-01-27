El Ayuntamiento de Castellón amplía su parque de vivienda social con la compra de una quinta vivienda

Castellón continúa ampliando su parque de vivienda social con la adquisición de una quinta vivienda por parte del Ayuntamiento. La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, ha formalizado este martes ante notario la compra del inmueble, una operación que ha contado también con la presencia de la concejala de Vivienda, Ester Giner, y la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, y que ha supuesto una inversión de 110.961 euros.

La alcaldesa ha subrayado que esta adquisición da cumplimiento al compromiso adquirido por el equipo de gobierno municipal, aprobado en Junta de Gobierno Local el pasado mes de diciembre, de comprar cinco viviendas sociales antes de que finalizara 2025. “Volvemos a cumplir con la palabra dada en un asunto que es la principal preocupación de nuestros vecinos y vecinas, como es la vivienda”, ha afirmado Carrasco.

En este sentido, ha destacado que las cuatro viviendas adquiridas con anterioridad ya han sido adjudicadas a distintas familias que harán uso de ellas. “Para este equipo de gobierno, esta es y va a seguir siendo la legislatura de la vivienda”, ha asegurado la primera edila, recordando que el Ayuntamiento ha destinado 1,5 millones de euros a la compra de vivienda social, “la mayor cantidad invertida nunca con este fin por el consistorio”.

Carrasco ha insistido en que la vivienda se ha convertido en la mayor preocupación de la ciudadanía y ha contrapuesto la actual política municipal a la gestión anterior. “Frente a la inacción y la falta de medidas del anterior gobierno municipal, que en ocho años fue incapaz de adquirir ni una sola vivienda social, estamos dando respuesta a una demanda real de la sociedad con hechos y realidades”, ha señalado.

La alcaldesa ha puesto en valor otras medidas impulsadas desde el gobierno municipal para facilitar el acceso a la vivienda, como la liberalización de suelo en distintos puntos de la ciudad que permitirá la construcción de más de 3.800 viviendas, de las cuales más del 40% serán de protección pública. A ello se suma la colaboración institucional que hará posible la construcción de 123 viviendas de protección pública en la zona de Censal, gracias a la cesión de dos solares municipales, así como la puesta en marcha en 2026 de una línea de ayudas municipales al Alquiler Joven.

Asimismo, Carrasco ha destacado la importancia del Plan de Barrios, que con financiación europea está permitiendo la rehabilitación de cerca de 600 viviendas en cinco grupos residenciales de la ciudad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de cientos de familias castellonenses.

Según ha asegurado la alcaldesa, este impulso a las políticas de vivienda “ya lo están notando los castellonenses, que cuentan cada vez con más ayudas para acceder a un piso”. “Hemos comenzado 2026 como finalizamos 2025, comprometidos con este objetivo y con acciones concretas que benefician a los vecinos y vecinas de Castellón, como demuestra la adquisición de estas cinco viviendas sociales destinadas a las familias más vulnerables”, ha afirmado.

Para concluir, Carrasco ha reiterado el compromiso del gobierno municipal con un derecho básico como es el acceso a la vivienda. “Estamos y estaremos siempre al lado de nuestros vecinos, garantizando una vivienda digna, imprescindible para contar con un mínimo de bienestar y poder afrontar el futuro con un proyecto de vida”, ha concluido.