El Ayuntamiento de Castelló regulariza la situación del Aeroclub con una concesión de diez años

El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, ha informado tras la Junta de Gobierno de la aprobación de la adjudicación directa a favor del Aeroclub de Castelló de la concesión demanial del inmueble municipal por un periodo de diez años.

Con este acuerdo, el Aeroclub dejará de estar en precario en los terrenos municipales, que podrá utilizar, mantener y gestionar para actividades de aviación general y deportiva, así como para otras complementarias que no sean incompatibles con este uso. El canon anual fijado asciende a 15.000 euros, sin generar gastos adicionales para el Ayuntamiento.

Sales destacó que la medida busca poner fin a un problema histórico y garantizar la continuidad de la actividad del Aeroclub, que contribuye de manera significativa al turismo local. El Aeroclub recibe 7.000 vuelos anuales y un 40% de visitantes extranjeros, además de ser un referente internacional en paracaidismo con 40.000 saltos al año, de los cuales el 70% proceden de otros países.

Asimismo, la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación de un contrato de mejora del mobiliario urbano en el Paseo Marítimo de la Avenida Ferrandis Salvador por 473.616 euros y concedió subvenciones a casas regionales y proyectos de participación ciudadana, con importes máximos de 20.000 y 115.000 euros, respectivamente.