El Ayuntamiento de Castelló organiza una charla sobre prevención del ictus desde la salud cerebral

La concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento ha presentado hoy una nueva cita dentro del I Ciclo de Prevención y Ayuda en Salud Integral Emocional, con la charla ‘Prevención del ictus desde la salud cerebral’, que se celebrará el jueves 16 de octubre, a las 19:00 horas, en el Menador.

La actividad, de entrada gratuita hasta completar aforo, contará con la participación del neuropsicólogo clínico e investigador Iban Tripiana Sánchez, coordinador de Neurovila y divulgador científico. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.yameapunto.com/sanidad.

El ciclo nace con el propósito de fomentar el bienestar emocional y la salud integral, ofreciendo espacios de reflexión, información y acompañamiento ante los retos que plantea la salud mental en la sociedad actual. En un contexto donde el estrés, la ansiedad o los cambios vitales pueden afectar directamente al equilibrio emocional, la concejalía impulsa esta iniciativa para visibilizar, normalizar y atender las realidades vinculadas al cuidado emocional y cerebral.

El concejal de Salud Pública ha destacado que “la salud cerebral es un pilar fundamental del bienestar general, y a menudo no le prestamos la atención que merece. Con esta charla queremos acercar a la ciudadanía herramientas útiles para comprender cómo pequeños hábitos cotidianos pueden reducir el riesgo de ictus y mejorar nuestra calidad de vida”.

Ferrer ha añadido que “desde la concejalía seguimos apostando por una visión integral de la salud, que incluya no solo la atención física, sino también la emocional y mental. Este ciclo pretende precisamente eso: ofrecer información rigurosa, pero también espacios de encuentro y apoyo para que cada persona pueda cuidar de sí misma de manera más consciente y preventiva”.